Benín, el país que enfrentará a Messi: dónde queda, cómo llegar, cómo son sus playas y qué hacer si vas de vacaciones.

Muchas personas se preguntan dónde queda Benín, el país africano que será el protagonista del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.

Ubicado sobre la costa occidental de África, es un país conocido por su fauna salvaje, parques nacionales, playas y ciudades construidas sobre el agua.

Dónde queda Benín y cuál es su historia

Benín está ubicada en África Occidental a orillas del golfo de Guinea. Comparte frontera con Togo al oeste, Nigeria al este, Burkina Faso y Níger al norte.

Su capital es Porto-Novo, pero la ciudad más importante a nivel económico y comercial es Cotonú, donde vive gran parte de la población y se encuentra el principal aeropuerto internacional del país.

Fue colonia francesa desde fines del siglo XIX, cuando el territorio era conocido como Dahomey Francés. El 1 de agosto de 1960 se independizó y consolidó el francés como idioma oficial.

Su moneda es el franco CFA de África Occidental (XOF), una moneda compartida con otros siete países de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Mantiene un tipo de cambio fijo equivalente a 1 euro = 655,957 francos CFA.

Qué visitar en Benín

Si bien suele pasar desapercibido frente a otros destinos africanos, Benín cuenta con diversas propuestas para quienes disfrutan de la naturaleza, historia y cultura.

El Parque Nacional Pendjari es una de las reservas más importantes del oeste africano. Se pueden realizar safaris y avistar especies como elefantes, leones, búfalos, antílopes e hipopótamos.

Otro de los sitios turísticos más conocidos es Ganvié, también llamada la “Venecia de África”. Se trata de una ciudad construida sobre pilotes en el lago Nokoué, donde viven miles de personas en casas levantadas sobre el agua y su medio de transporte principal son las canoas.

La ciudad de Ouidah es uno de los lugares más visitados por haber sido uno de los principales puertos de comercio transatlántico de esclavos. Conserva monumentos, museos y sitios históricos vinculados a este período. Esta parte del país es considerada uno de los centros espirituales más importantes del vudú, religión originaria de África Occidental.

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Quienes disfruten pasar unos días frente al mar podrán visitar Grand-Popo, una localidad costera conocida por sus playas de arena y paisajes naturales.

Cuál es la mejor época para viajar a Benín y cómo llegar desde Argentina

La temporada recomendada para visitar Benín es entre noviembre y febrero, ya que predominan los días secos y temperaturas más agradables para realizar excursiones y recorrer ciudades.

Entre abril y octubre se desarrolla la temporada de lluvias con precipitaciones constantes y niveles de humedad.

No existen vuelos directos entre Argentina y Benín, por lo que cada viaje requiere al menos dos escalas. Los viajeros usualmente parten desde Buenos Aires y realizan combinaciones antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Cardinal Bernardin Gantin ubicado en Cotonú.

Dentro de las principales rutas se encuentran: