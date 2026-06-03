Los afiliados de PAMI que utilicen los servicios digitales del organismo deberán prestar atención a un requisito que se volvió indispensable para operar dentro de la plataforma Mi PAMI. Se trata de la validación de identidad, un procedimiento que busca reforzar la seguridad de las cuentas y proteger la información personal de los usuarios.

Desde la obra social explicaron que este paso es obligatorio tanto para quienes se registren por primera vez como para aquellos que necesiten actualizar sus datos personales dentro del sistema.

La medida forma parte de una serie de controles destinados a evitar accesos indebidos, fraudes y posibles casos de suplantación de identidad.

Por qué PAMI solicita validar la identidad

Según informó el organismo, la validación permite comprobar que la persona que realiza el trámite es efectivamente la titular de la cuenta y del número de teléfono asociado a ella.

Para ello, el sistema envía un código de verificación por mensaje de texto (SMS) al celular informado por el afiliado durante el proceso de registro o actualización de datos.

Una vez ingresado ese código, la identidad queda validada y el usuario puede continuar utilizando normalmente los servicios digitales disponibles en Mi PAMI.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El procedimiento es sencillo y puede completarse de forma online.

El organismo recordó que todos los afiliados deben validar su identidad al registrarse o actualizar sus datos para seguir utilizando la plataforma Mi PAMI.

Los afiliados deben ingresar a la plataforma Mi PAMI y avanzar con el registro o la actualización de sus datos personales. Durante el proceso, el sistema enviará un código de seguridad al número de teléfono declarado.

Luego, será necesario ingresar esa clave en el sitio para confirmar la identidad y finalizar la gestión.

Una vez completado el trámite, el usuario podrá acceder a la plataforma utilizando su CUIL y contraseña cada vez que necesite realizar consultas o gestionar servicios.

Para qué sirve la plataforma Mi PAMI

Mi PAMI es el espacio digital que permite a los afiliados acceder a distintos trámites y consultas sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia.

A través de esta herramienta es posible gestionar servicios, revisar información personal y realizar distintos procedimientos vinculados a la cobertura de salud.

Por ese motivo, desde el organismo remarcaron la importancia de mantener actualizados los datos de contacto y completar correctamente la validación de identidad para evitar inconvenientes al momento de ingresar.