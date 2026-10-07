Banco Provincia no atenderá el viernes 9 ni el lunes 12 de octubre: cuándo retoma la actividad en este partido

Banco Provincia se prepara para un cierre extendido de las sucursales ubicadas en el partido de Escobar.

La entidad no brindará servicio durante un lapso de 96 horas y todos los clientes que tenían previsto acercarse a realizar ciertos tipos de gestiones deberán reprogramar sus citas.

En función de la información que proporcionó la institución bancaria a través de su sitio web oficial, y en coincidencia con el calendario de feriados que difundió el Gobierno Nacional, el Banco Provincia suspenderá su atención al público el próximo viernes 9 y lunes 12 de octubre . De esta manera, sumado al segundo fin de semana del mes, las sucursales permanecerán cerradas cuatro días consecutivos.

Cierra el Banco Provincia por 96 horas: qué sucursal no brindará atención al público hasta el martes 13 de octubre

De acuerdo al calendario de feriados locales que difundió el Banco Provincia en octubre, la entidad cerrará las puertas de las sucursales del partido de Escobar el próximo viernes 9 de octubre.

La decisión administrativa se deriva del asueto local por el aniversario fundacional del partido, que se celebra cada 8 de octubre pero en 2026 se resolvió trasladarlo al viernes 9.

La actividad en Banco Provincia después del feriado local se retomará el próximo martes 13 de octubre. (Foto: Banco Provincia)

Será una jornada no laborable para la Administración Pública, con suspensión de clases y de distintos servicios de atención al público; entre ellos, los que ofrece Banco Provincia.

A este cierre programado, se suma el cese de actividades previsto para el próximo lunes 12 de octubre por el feriado del Día de la Raza que se celebra a nivel nacional. Por esta razón, las actividades en las sucursales bancarias se retomarán a partir del martes 13 de octubre.

¿Dónde están ubicadas las sucursales del Banco Provincia en el partido Escobar?

Belén de Escobar : Avenida Eugenia Tapia de Cruz 510.

Garín: Manuel Belgrano 555.

¿Qué trámites quedan suspendidos por 24 horas el próximo viernes 9 de octubre?

El Banco Provincia cerrará sus puertas el próximo viernes 9 de octubre en Escobar, lo que conducirá a la suspensión de algunas gestiones.

Se trata de todos aquellos trámites que requieren de atención presencial o por ventanilla, como pagos en efectivo o con cheque que no estén habilitados mediante terminales de autoservicio o canales electrónicos, compra y venta de moneda extranjera a través de las cajas, apertura de cuentas bancarias (cuando no se realice mediante canales digitales), entre otros.

En lo que concierne a los canales digitales y cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.

¿Qué servicios no quedarán suspendidos durante el feriado del viernes 9 de octubre?

Si bien algunas actividades se verán afectadas durante esta jornada, otros servicios funcionarán con normalidad, como por ejemplo: