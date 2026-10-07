El bicarbonato de sodio es un ingrediente que aparece en algunas pastas dentales y a veces se asocia con una mejor limpieza de los dientes. Su uso fue analizado en estudios científicos que evaluaron su capacidad para ayudar a controlar la placa bacteriana y la gingivitis.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en la revista científica Journal of Evidence-Based Dental Practice, de Elsevier, reunió siete ensayos clínicos para estudiar específicamente el efecto de una pasta dental con 67% de bicarbonato de sodio sobre la salud de las encías.

Los investigadores encontraron mejoras en los índices de placa, sangrado e inflamación gingival frente a los productos utilizados como control.

Qué se encontró en el estudio sobre el uso de pastas dentales con bicarbonato de sodio

Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas a favor del dentífrico con bicarbonato de sodio en los tres indicadores principales analizados: placa dental, sangrado e inflamación de las encías.

En comparación con los productos utilizados como control, las personas que utilizaron la pasta con 67% de bicarbonato de sodio presentaron mejores resultados en el índice de placa y en los parámetros relacionados con la salud gingival.

También se observó una reducción del sangrado, uno de los signos asociados a la gingivitis.

Cuáles son los beneficios del bicarbonato de sodio para los dientes

A partir de los resultados del análisis, el principal beneficio de estas pastas dentales es su capacidad para controlar la placa bacteriana y mejorar algunos indicadores relacionados con la salud de las encías.

Puntualmente, el análisis encontró mejoras en:

Placa dental: el dentífrico con bicarbonato mostró mejores resultados en el control y la acumulación de placa.

Sangrado de encías: se registró una reducción frente a los productos utilizados como control.

Inflamación gingival: también se observaron mejoras en los índices utilizados para evaluar la salud de las encías.

Estos efectos son más importantes en personas con gingivitis, ya que la acumulación de placa puede favorecer la inflamación y el sangrado de las encías.

¿El bicarbonato de sodio blanquea los dientes?

El bicarbonato de sodio es utilizado en algunas pastas dentales por sus efectos sobre la placa y la salud de las encías. Magnific

El bicarbonato de sodio también se puede vincular con el blanqueamiento dental. Pero el análisis no encontró resultados sobre el blanqueo de dientes.

Su acción puede ayudar a remover determinadas manchas superficiales durante el cepillado, pero no aclara que se puede modificar el color natural del diente como ocurre con un tratamiento de blanqueamiento dental.

¿Es lo mismo usar una pasta con bicarbonato que agregarlo en casa?

El estudio analizó una pasta dental formulada específicamente con 67% de bicarbonato de sodio, y no el agregado casero de bicarbonato puro a una pasta convencional.

La evidencia respalda los resultados obtenidos con dentífricos formulados con bicarbonato , pero no permite trasladarlos directamente a cualquier preparación casera.

Qué tener en cuenta antes de usar bicarbonato en los dientes

Aunque los resultados de la revisión fueron favorables, el bicarbonato no reemplaza los hábitos básicos de higiene bucal. El cepillado adecuado, la limpieza entre los dientes y los controles odontológicos son fundamentales para prevenir problemas en dientes y encías.

A su vez, si existe sangrado frecuente, inflamación, dolor o sensibilidad, lo recomendable es consultar con un odontólogo para determinar la causa y el tratamiento adecuado, en lugar de intentar resolver el problema únicamente con un ingrediente de uso doméstico.