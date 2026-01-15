Desde este 15 de enero de 2026, los celulares importados llegan a la Argentina sin pagar aranceles. La decisión del Gobierno, oficializada por el Decreto 333/2025, apunta a bajar los precios y achicar la brecha con el exterior.

Hasta ahora, los smartphones pagaban un arancel que llegó al 16%, se redujo al 8% en 2025 y desde este mes fue eliminado por completo hasta diciembre de 2038.

¿Desde cuándo los celulares son más baratos en la Argentina?

Desde este jueves 15 de enero de 2026, los teléfonos importados entran al país sin pagar aranceles. Esto significa que los nuevos lotes, que se venderán desde febrero estarán en el mercado con un costo más bajo para importadores y cadenas comerciales.

Si bien la baja no es automática en todos los modelos, el Gobierno espera que durante el primer trimestre de 2026 el impacto se refleje con mayor claridad en los precios de venta al público.

¿Cuánto podrían bajar los precios de los celulares?

La quita total del arancel abre la puerta a una reducción de hasta 30% en los valores finales, especialmente en los equipos de alta gama.

Hasta ahora, la brecha entre Argentina y otros países era muy grande. Por ejemplo, un iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta en Argentina alrededor de u$s 1800, mientras que en Estados Unidos su precio es de u$s 1200, una diferencia del 50%.

Con el nuevo esquema, los precios locales deberían acercarse a los de Chile, Brasil o Paraguay, donde los smartphones se venden mucho más baratos.

¿Cuánto costarán los iPhone con arancel cero?

Con la eliminación del impuesto, ya se proyectan nuevos valores para los modelos más buscados. Estas son estimaciones para enero de 2026:

iPhone 17 Pro (256 GB): podría bajar de $ 2.899.999 a cerca de $ 1.700.000

iPhone 17 Pro Max (1 TB): hoy cuesta cerca de $ 3.000.000, pero en Paraguay ronda los $ 2.750.000 al cambio

iPhone 13 (128 GB): podría pasar de $ 1.199.999 a alrededor de $ 655.000

iPhone 16 Pro Max: bajaría de $ 2.125.000 a cerca de $ 1.720.000

Los precios finales dependerán del IVA, la logística y la competencia entre marcas y vendedores.

¿Cuándo conviene comprar un celular en Argentina?

Aunque el arancel cero ya está vigente, el traslado total a precios no es inmediato. Los comercios todavía venden stock importado con costos anteriores, por lo que los especialistas recomiendan esperar algunas semanas o meses para ver reflejada la baja completa.

Si la oferta aumenta y entran nuevos equipos importados sin impuestos, los precios deberían poder comprarse más baratos en febrero o marzo de 2026.

¿Qué pasa con los celulares fabricados en Tierra del Fuego?

El decreto también elimina beneficios exclusivos para los equipos ensamblados en Tierra del Fuego, aunque las empresas fueguinas conservan ventajas importantes:

Exención del IVA (21%)

Exención del impuesto interno (9,5%)

Esto les permite seguir compitiendo, siempre que ajusten costos y mejoren su logística frente a la llegada de celulares importados más baratos.