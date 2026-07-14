La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) avanza con un plan para ampliar la instalación de medidores domiciliarios, una medida que modificará de manera gradual la forma en que millones de usuarios pagan el servicio de agua potable.

El objetivo es que cada vez más hogares abonen el servicio según el consumo real y no mediante el sistema tradicional, basado en las características del inmueble.

Para lograrlo, busca superar las 100.00 nuevas instalaciones durante 2026, el mayor volumen registrado por la empresa.

El plan de AySA para qué más usuarios paguen según su consumo

La instalación de los medidores domiciliarios forma parte del denominado Plan de Medición, una estrategia que apunta a incrementar la cantidad de conexiones con consumo registrado .

Actualmente, solo cerca del 27% de los clientes cuenta con un medidor instalado, mientras que la mayoría continúa pagando una tarifa calculada según variables como ubicación de vivienda, superficie del terreno y valuación fiscal.

Con el nuevo sistema, la factura reflejará el volumen de agua utilizado por cada hogar, lo que permitirá una facturación más precisa y fomentará un uso responsable.

Además, la empresa sostiene que los medidores domiciliarios facilitan la detección de pérdidas internas en las viviendas, ayudan a evitar el desperdicio de agua potable y permiten identificar consumos anormales.

AySA instalará más de 100.000 medidores de agua en 2026: cómo cambiará la forma de pagar la factura Prensa AySA

En qué barrios ya comenzó la instalación de medidores domiciliarios

La primera etapa del programa se concentra en sectores donde ya existe una cobertura parcial del servicio medido, con el objetivo de completar esas áreas antes de avanzar hacia otras zonas.

Los trabajadores comenzaron en:

Villa Devoto.

Belgrano.

Flores.

San Isidro.

Vicente López.

San Martín.

Tigre.

Tres de Febrero .

La estrategia busca optimizar las tareas de instalación y ampliar la cobertura de forma progresiva sin afectar el funcionamiento del servicio.

Durante 2024 se colocaron alrededor de 26.000 medidores. En 2025 la cifra superó los 57.000 equipos y, durante el primer semestre de 2026, ya se instalaron más de 50.000, con la meta de superar las 100.000 unidades antes de finalizar el año .

Cómo será la nueva forma de pagar la factura de agua

Uno de los cambios más importantes será la incorporación paulatina del sistema de cobro por consumo efectivo.

Según explicó la empresa, quienes ingresen continuarán disponiendo de un consumo básico de hasta 10 metros cúbicos por bimestre antes de que comiencen a aplicarse cargos extra por mayor utilización.

La instalación del medidor será gratuita para los usuarios incluidos en esta etapa del plan .

El avance del plan se da en medio del proceso de privatización

La aceleración del Plan de Medición coincide con la preparación del proceso de privatización de AySA, habilitado tras la aprobación de la Ley Bases.

De esta manera, el gobierno nacional trabaja en el diseño de una nueva concesión para incorporar un operador privado que administre la empresa e impulse inversiones en infraestructura.

En ese contexto, ampliar la cantidad de usuarios con medidores es considerado un paso clave para mejorar la eficiencia operativa, reducir el volumen de agua no contabilizada y ofrecer una estructura comercial más sólida para el futuro concesionario.