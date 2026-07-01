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En Colombia, las empresas de servicios públicos continúan realizando operativos de inspección para detectar conexiones ilegales, fraudes en medidores y alteraciones en los sistemas de consumo de agua, energía y gas.

En muchos casos, estas revisiones incluyen visitas a viviendas realizadas por técnicos especializados y personal autorizado por las compañías prestadoras del servicio.

Este tipo de controles suele intensificarse en ciudades y municipios donde las empresas detectan pérdidas elevadas, consumos irregulares o posibles manipulaciones en los sistemas de medición.

Las inspecciones están respaldadas por la Ley 142 de 1994, normativa que regula los servicios públicos domiciliarios en Colombia y permite a las empresas prestadoras adelantar verificaciones técnicas relacionadas con la correcta prestación del servicio.

Las empresas de servicios públicos inspeccionan medidores para detectar conexiones ilegales

Las empresas de servicios públicos pueden realizar operativos en barrios o sectores específicos cuando identifican inconsistencias en el consumo o existen sospechas de fraude.

En esos casos, técnicos y personal autorizado recorren las viviendas para inspeccionar medidores, revisar sellos de seguridad y verificar si existen conexiones irregulares o manipulaciones en las redes.

Estas campañas suelen concentrarse en sectores donde las compañías registran pérdidas elevadas de energía o agua, consumos inusualmente bajos o denuncias relacionadas con conexiones ilegales. Además de detectar posibles irregularidades, las empresas también buscan actualizar información técnica y comprobar el estado general de las instalaciones asociadas.

Las inspecciones buscan detectar conexiones clandestinas, alteraciones en medidores y posibles fraudes en servicios públicos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué dice la Ley sobre las inspecciones de servicios públicos?

La legislación colombiana permite que las empresas prestadoras adelanten revisiones técnicas relacionadas con la prestación del servicio y el correcto funcionamiento de los medidores. Según la Ley 142 de 1994, las compañías pueden inspeccionar las instalaciones y adelantar procesos administrativos cuando existan indicios de alteraciones o consumos irregulares.

Sin embargo, estos procedimientos no pueden realizarse de manera arbitraria. Las empresas deben identificarse adecuadamente, explicar el motivo de la visita y seguir los protocolos establecidos. Además, cuando la inspección requiere ingresar al interior de una vivienda, por regla general deben contar con la autorización del usuario, salvo las excepciones previstas por la normativa o cuando existan riesgos que comprometan la prestación del servicio.

¿Qué pasa si encuentran fraude o conexiones ilegales en una vivienda?

Cuando una empresa detecta alteraciones en un medidor o conexiones clandestinas, puede iniciar un proceso administrativo para recuperar los valores correspondientes a consumos que no fueron facturados debido a la irregularidad. Dependiendo del caso, también puede suspender el servicio o aplicar las medidas previstas en la regulación vigente.

En los casos más graves, la manipulación ilegal de redes o medidores puede dar lugar a investigaciones penales por el delito de defraudación de fluidos. No obstante, los usuarios tienen derecho a presentar descargos, solicitar revisiones técnicas y acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios si consideran que hubo errores o irregularidades durante el procedimiento.