La formación de un posible ciclón tropical y la llegada de un frente frío fuera de temporada encenderán las alertas meteorológicas en México durante los próximos días.

El pronóstico anticipa lluvias de intensidad torrencial, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y oleaje elevado en varias regiones, mientras el calor extremo continuará en buena parte del territorio nacional.

¿Qué estados serán los más afectados por las lluvias y el posible ciclón tropical?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico tiene altas probabilidades de evolucionar a ciclón tropical. Al mismo tiempo, la onda tropical número 18 y diversos canales de baja presión favorecerán el desarrollo de tormentas en gran parte del país.

Las lluvias más intensas se esperan en:

Sinaloa (sur)

Durango (suroeste)

Nayarit (norte)

Michoacán (costa)

Guerrero (suroeste)

En estas zonas podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos.

También se pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Colima, mientras que otros estados del centro, norte y sureste registrarán chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Se aproxima un posible ciclón tropical y un frente frío fuera de temporada: qué estados de México tendrán lluvias torrenciales. Fuente: ChatGPT

Frente frío fuera de temporada: cómo afectará al norte de México

Además del sistema tropical, un frente frío fuera de temporada avanzará desde el sur de Estados Unidos hacia el noreste mexicano.

Al interactuar con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, provocará:

Rachas de viento de hasta 70 km/h.

Tolvaneras en entidades del norte.

Cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Incremento en la probabilidad de tormentas.

Aunque este frente frío no provocará un descenso generalizado de temperaturas como ocurre durante el invierno, sí favorecerá condiciones más inestables y potenciará la intensidad de las lluvias en varias regiones.

Persistirá el calor extremo pese a las fuertes tormentas

Mientras algunas zonas enfrentarán lluvias intensas, otras continuarán bajo los efectos de una fuerte ola de calor.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 °C en estados como:

Baja California.

Baja California Sur.

Sonora.

Sinaloa.

Chihuahua.

Nayarit.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

En Coahuila, Nuevo León, Durango, Colima, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también se esperan valores de entre 35 y 40 °C.