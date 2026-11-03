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El encarecimiento de los seguros de gastos médicos mayores y las críticas hacia las aseguradoras han generado un entorno de creciente hostilidad contra el sector, una situación que Alberto Berges Rojo, CEO de Mapfre México, consideró injusta ante la contribución que realizan estas compañías a la cobertura de salud en el país.

El directivo sostuvo que existe una narrativa que responsabiliza a las aseguradoras de abusos, pese a que, desde su perspectiva, las cifras de indemnizaciones y la capacidad de cobertura del sector muestran otra realidad.

“Se nos tacha incluso de abusos por parte de las aseguradoras, lo cual es una falacia absoluta”, afirmó.

Berges reconoció que el ramo de gastos médicos atraviesa un momento de fuerte presión, influido por distintos factores, entre ellos la discusión sobre el IVA, que calificó como un tema difícil de gestionar durante los últimos dos años, así como problemas estructurales del sistema de salud mexicano.

Sin embargo, advirtió que las aseguradoras no pueden asumir la responsabilidad de resolver las deficiencias de los servicios públicos de salud, aunque sí contribuir a complementarlos.

“Nosotros lo que no podemos es cubrir ningún tipo de deficiencia en nuestros sistemas de salud pública. Nosotros podemos complementar, debemos complementar”, señaló.

El CEO de Mapfre México explicó que los seguros de gastos médicos tienen una naturaleza distinta a otros productos, como los de automóviles, porque no se limitan a cubrir un siniestro, sino que involucran directamente la salud de las personas.

En este proceso también intervienen hospitales y prestadores de servicios médicos, actores que forman parte de una cadena de valor que las aseguradoras no controlan por completo y que requiere una gestión conjunta.

Berges destacó que Mapfre cuenta con la quinta operación más grande del país en el segmento de gastos médicos individuales, un ramo que calificó como especialmente sensible.

“Ha habido quizá una sobrerreacción, porque no se habla de los aspectos positivos del ramo de gastos médicos, que son muchísimos, y solo nos centramos en los aspectos de pura prima del ramo de gastos médicos”, sostuvo.

México gana participación en el mercado asegurador latinoamericano

En contraste con las presiones que enfrenta el ramo de salud, el mercado asegurador mexicano registró un crecimiento nominal de 12% durante 2025, de acuerdo con el informe El mercado asegurador latinoamericano en 2025, elaborado por Mapfre Economics.

Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, destacó que el desempeño de la industria mexicana fue positivo frente al resto de la región, tanto en los segmentos de Vida como de No Vida.

“Vemos que los crecimientos del mercado mexicano fueron muy superiores al crecimiento latinoamericano, tanto en Vida como en No Vida, e incluso cercanos al promedio del crecimiento del mercado asegurador a nivel global”, señaló.

El especialista explicó que México también aumentó su participación en el mercado regional. Entre 2011 y 2025, la proporción de las primas mexicanas respecto del total latinoamericano pasó de 15.2 a 24.6%.

En el segmento de Vida, la participación avanzó de 17.1 a 26.6%, mientras que en No Vida pasó de 14 a 23.1% durante el mismo periodo.

Aguilera destacó que el crecimiento de la industria mexicana estuvo equilibrado entre ambos segmentos: los seguros de No Vida aportaron 6.5 puntos porcentuales de la expansión total y Vida contribuyó con 5.5 puntos.

“Un crecimiento bastante balanceado, donde casi la mitad del crecimiento provino de Vida y otra mitad del crecimiento provino de No Vida”, explicó.

La rentabilidad del sector también se mantuvo en niveles positivos, con un retorno sobre capital (ROE) de 21.1% y un retorno sobre activos de 2.5%.

Por otra parte, la penetración de los seguros alcanzó 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), su nivel más alto histórico, aunque todavía se mantiene ligeramente por debajo del promedio latinoamericano.

Sobre este indicador, Aguilera consideró que México tiene margen para ampliar el uso de los seguros mediante políticas públicas que aprovechen la participación del sector privado.

“Una llamada para que se incorporen políticas públicas que aprovechan al sector asegurador en México”, planteó.

El directivo también advirtió que los cambios en la estructura poblacional y el envejecimiento representan retos para el desarrollo de la industria aseguradora en los próximos años.