En esta noticia IA en seguros bajo supervisión humana

HDI Seguros e insureMO incorporarán agentes de inteligencia artificial (IA) al desarrollo de productos de seguros para reducir hasta 85% el tiempo de configuración y lanzamiento, luego de completar una migración tecnológica que integró más de 11 millones de registros de la cartera de Vida de la aseguradora brasileña.

El proyecto permitió migrar la cartera adquirida de Sompo al sistema central de insureMO en menos de nueve meses y poner en operación 19 productos comerciales de Vida y seguros de afinidad. La plataforma acumula más de R$ 500 millones en primas, equivalentes a u$s 93.5 millones, y alrededor de R$ 30 millones mensuales. Para 2027, ambas empresas esperan que el volumen de primas alcance R$ 1,000 millones.

A diferencia de otras aplicaciones de inteligencia artificial enfocadas en la atención al cliente, la iniciativa busca automatizar tareas técnicas de la ingeniería de seguros, desde la interpretación de requisitos hasta la generación de interfaces, la creación de API y las pruebas de funcionamiento.

A partir de instrucciones en lenguaje natural, los agentes de IA pueden estructurar especificaciones, generar las interfaces necesarias para cotizar y emitir pólizas, probar los procesos y documentar los resultados.

“Los agentes de IA no reemplazan al especialista de producto. Lo liberan de semanas de trabajo mecánico de configuración y le devuelven tiempo para las tareas que realmente requieren criterio profesional: definir el riesgo y el precio” , explicó Rafael Rodrigues, gerente general de insureMO para América Latina.

IA en seguros bajo supervisión humana

La incorporación de estas herramientas opera bajo un esquema de supervisión humana que impide que la inteligencia artificial realice cambios autónomos en el entorno de producción. Las modificaciones requieren aprobación explícita antes de ejecutarse y las operaciones pueden revertirse, mientras que los productos vigentes no se sobrescriben.

Vanesa Bustamante, vicepresidenta de Tecnología del Grupo HDI, señaló que la migración permitió modernizar la infraestructura tecnológica de la aseguradora sin interrumpir la operación diaria con socios y clientes.

La directiva añadió que la integración de agentes de IA permitirá acortar el tiempo entre el diseño de un producto y su lanzamiento, con mecanismos de gobernanza, seguridad y trazabilidad.

La arquitectura de insureMO cuenta con más de 2,500 interfaces de programación de aplicaciones (API), que permiten conectar sistemas y herramientas digitales.

La plataforma también dispone de más de 50 capacidades de inteligencia artificial orientadas a tareas de ingeniería, como la configuración de productos, la auditoría de registros y las pruebas de software.

Para Rodrigues, uno de los principales retos de la industria aseguradora es llevar la inteligencia artificial más allá de las pruebas piloto y utilizarla en operaciones reales. Para ello, sostuvo, se requiere una infraestructura tecnológica que permita integrar estas herramientas con controles adecuados.

HDI Seguros opera en Brasil desde hace más de 40 años y atiende a más de 2 millones de clientes. En 2025, registró primas anuales superiores a R$ 7,500 millones, equivalentes a u$s 1,400 millones.