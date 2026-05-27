En esta noticia ¿Qué falta para que se detone la inversión?

México debe meter el acelerador en la inversión en proyectos de infraestructura y energía para estar preparado para el “nearshoring 2.0”, consideró el CEO de Santander México, Felipe García.

Durante su participación en el IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), el directivo del segundo banco más grande de México comentó que el país ha perdido al menos un par de años para desarrollar los proyectos de conectividad y que incrementen la capacidad de generación de energía en el país, lo que puede resultar en un obstáculo para cuando lleguen las inversiones de la segunda ola del nearshoring a México.

Felipe García, CEO de Santander México. Cortesía CEAPI

Felipe García aseguró que el país todavía tiene tiempo para destinar recursos a la demanda futura de conectividad y energía, debido a que las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá pasarán mucho tiempo revisando el acuerdo comercial entre las tres partes y se mantendrá la tendencia de integración de Norteamérica.

¿Qué falta para que se detone la inversión?

El líder de Santander México aseguró que existe un gran apetito por invertir en México; sin embargo, los fondos, los bancos y las empresas extranjeras coinciden en un mismo punto, hace falta contar con reglas claras.

“Primero necesitamos claridad en las reglas, que sean las mismas reglas para todos y que sepamos que las reglas se respetan. Quieren también claridad y seguridad fiscal, necesitan seguridad física”, comentó.

El apetito, añadió Felipe García, depende de tener marcos claros de participación para el sector público y privado, así como para las operaciones conjuntas.

“El financiamiento está ahí, el apetito de los bancos, de los inversionistas finales que toman deuda de largo plazo está ahí. Entonces, de nuevo, creo que lo único es ponernos a trabajar en que esos términos los podamos tener lo más rápido posible”, comentó.

Desde la perspectiva del CEO de Santander México, perder la oportunidad de invertir en estos sectores hará que el país “se dé topes” por el tiempo perdido para invertir en infraestructura y energía.