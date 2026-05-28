Operadora Cicsa, de Grupo Carso, obtuvo la licitación para la construcción de los segmentos 13 y 14 del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo.

El banco Multiva y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) anunciaron una alianza estratégica que busca reforzar los cimientos de la industria de la construcción en México.

El acuerdo, señalan ambos organismos, tiene el objetivo de crear un sistema de colaboración entre empresas constructoras, desarrolladoras y el sector financiero, a través del intercambio de información estratégica y generar espacios de análisis para detonar proyectos con un alcance social y económico sostenible.

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La inversión pública en el sector de infraestructura crecerá MXN $722 mil millones este año, de acuerdo con el Plan México.

En este contexto, Multiva señaló que busca consolidarse como el socio financiero de referencia, especialmente para el desarrollo de proyectos de movilidad, energía, agua y obra pública.

Actualmente, el banco mantiene en fase de análisis operaciones que superan MXN $52 mil millones, en proyectos de infraestructura para diversas regiones del país.

“México llega a 2026 con condiciones estructurales privilegiadas: una posición geográfica estratégica, integración comercial con Estados Unidos, estabilidad financiera y el dinamismo del mercado interno, que crean un entorno favorable para la inversión en infraestructura. A ello se suma el incremento de 10% de inversión pública, lo que puede convertirse en un catalizador clave para fortalecer la competitividad y el desarrollo regional”, señaló Luis de la Fuente, director general adjunto de Negocios de Banco Multiva.

El directivo añadió que este panorama exige una respuesta coordinada entre la banca y la industria.

Además, la CMIC cuenta con un padrón superior a 18 mil empresas constructoras y es uno de los principales interlocutores y actores clave en el sector de la construcción y el desarrollo de infraestructura en México.

“La infraestructura requiere hoy una visión integral que priorice la colaboración entre empresas, organismos y sector financiero. Esta alianza, además de crear mejores condiciones de financiamiento para nuestro sector, es un elemento clave para fortalecer la competitividad de nuestros afiliados en un entorno cada vez más desafiante”, indicó Luis Rafael Méndez Jaled, presidente de la CMIC nacional.

Mediante esta vinculación institucional, Multiva y la CMIC buscan articular una respuesta eficiente a los desafíos del sector y asegurar que la inversión se traduzca en proyectos estratégicos para México que contribuyan a consolidar el desarrollo y el crecimiento económico del país en los próximos años.