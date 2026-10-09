Los trabajos son llevados a cabo por la Dirección de Vialidad Provincial.

La Provincia de Buenos Aires avanza con la intervención integral de la Ruta Provincial 6, una obra que abarca 140 kilómetros y tiene como fin mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en la traza.

Los trabajos, por su parte, se desarrollan en distintos sectores del la R.P Nro. 6, con tareas de bacheo, colocación de carpeta asfáltica y señalización en Exaltación de la Cruz, Pilar y Campana.

Una ruta clave para la provincia

La Ruta Provincial Número 6, además, es considerada clave dentro de la provincia de Buenos Aires ya que conecta de manera directa las Rutas Nacionales Número 7, 8 y 9, a la altura de General Rodríguez, Pilar y Campana, atravesando Los Cardales y cercanías con Capilla del Señor.

Cómo son las obras en la Ruta Provincial 6

La Dirección de Vialidad bonaerense, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, lleva adelante los trabajos como parte de un proyecto integral destinado a rehabilitar una de las rutas estratégicas para el movimiento provincial.

La obra es sobre 140 km de extensión. Dirección de Vialidad de Buenos Aires.

En esta etapa, las tareas se concentran en Exaltación de la Cruz, Pilar y Campana, donde se ejecutan trabajos de bacheo, señalización horizontal y colocación de nueva carpeta asfáltica.

La intervención contempla la rehabilitación y el refuerzo de ambas calzadas, el mantenimiento y la puesta en valor de puentes, la renovación de la señalización vertical y horizontal y la instalación de barandas de defensa vehicular.

Qué municipios bonaerenses serán beneficiados

La obra sobre la Ruta Provincial 6 comprende un tramo de 140 kilómetros de extensión y beneficia a 11 partidos bonaerenses:

La Plata

Brandsen

San Vicente

Cañuelas

General Las Heras

Marcos Paz

General Rodríguez

Campana

Exaltación de la Cruz

Pilar

Zárate

Según destacó el administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano, “es una obra fundamental para el área Metropolitana, ya que por este corredor transita un alto caudal de camiones que transportan la producción”.

Cómo se financia la obra vial

La intervención integral de la Ruta Provincial 6 cuenta con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los trabajos forman parte del Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, cuyo objetivo es optimizar las condiciones de seguridad y los servicios para quienes utilizan la infraestructura vial, tanto para sus desplazamientos cotidianos como para el transporte de cargas y matería agrícola-granadera.