Atención monotributistas: cuánto se paga por mes según la categoría y cuándo recategorizarse.

El monotributo es un régimen simplificado administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que permite a los trabajadores independientes, pequeños contribuyentes y emprendedores cumplir con sus obligaciones fiscales mediante un pago único mensual. El monto varía según cada categoría, la cual de determina según variables como la facturación anual y la actividad desarrollada.

Cuánto paga un monotributista por mes según la categoría

El monto mensual del monotributo está compuesto por tres conceptos: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social.

El importe que debe abonar cada contribuyente depende de la categoría en la que se esté inscripto. Para determinarla, ARCA toma en cuenta parámetros como la facturación anual, la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica, el monto de los alquileres devengados, entre otros conceptos.

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Tras la última actualización, las cuotas del monotributo quedaron segmentadas de la siguiente manera:

Categoría A : $ 49.527,18 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles.

Categoría B : $ 56.379,08 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles.

Categoría C : $ 66.020,12 para prestación de servicios y $ 64.530,58 para venta de cosas muebles.

Categoría D : $ 84.612,93 para prestación de servicios y $ 82.564,81 para venta de cosas muebles.

Categoría E : $ 119.811,45 para prestación de servicios y $ 108.267,51 para venta de cosas muebles.

Categoría F : $ 150.784,21 para prestación de servicios y $ 129.930,65 para venta de cosas muebles.

Categoría G : $ 230.312,94 para prestación de servicios y $ 158.815,05 para venta de cosas muebles.

Categoría H : $ 522.706,68 para prestación de servicios y $ 317.895,01 para venta de cosas muebles.

Categoría I : $ 963.747,86 para prestación de servicios y $ 474.992,78 para venta de cosas muebles.

Categoría J : $ 1.167.299,76 para prestación de servicios y $ 580.793,69 para venta de cosas muebles.

Categoría K: $ 1.614.446,04 para prestación de servicios y $ 702.103,24 para venta de cosas muebles.

Los valores de las cuotas se actualizan de manera periódica y varían según la categoría de cada contribuyente.

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Cuándo hay que recategorizarse en el monotributo y cuál es el plazo de ARCA

ARCA establece dos períodos de recategorización. Durante estas instancias, los contribuyentes deben evaluar su actividad de los últimos 12 meses para determinar si corresponde modificar la categoría insripta.

El calendario del organismo establece que las fechas límite son:

Primera recategorización: hasta el 5 de febrero de cada año.

Segunda recategorización: hasta el 5 de agosto de cada año.

No todos los monotributistas están obligados a realizar el trámite. Quienes mantengan los mismos parámetros o tengan menos de seis meses no deberán recategorizarse.

Cuáles son los medios de pagos habilitados para abonar del monotributo

ARCA dispone de diversos medios de pago para abonar las cuotas mensuales del monotributo: