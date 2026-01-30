El nuevo puente duplicará su capacidad actual y beneficiará directamente a más de 350.000 personas

La Ciudad de Buenos Aires avanza con obras de infraestructura estratégica en la zona norte.

Con un importante despliegue de grúas de gran porte, el Gobierno porteño montó siete vigas de 32 metros de largo y 45 toneladas cada una para ampliar el Puente Labruna, ubicado junto al Estadio Monumental de River en Núñez.

Una obra que duplica la capacidad del puente Labruna

El proyecto transforma completamente la conectividad de la zona. El nuevo puente duplicará su capacidad actual y beneficiará directamente a más de 350.000 personas que transitan diariamente por este corredor estratégico. La obra mejorará sustancialmente la conexión entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria.

Los trabajos forman parte de un plan integral del Gobierno de la Ciudad para simplificar el paso entre el área urbana y la Costanera norte. Según las estimaciones oficiales, las obras finalizarán en septiembre de este año.

Características técnicas de la ampliación

La nueva estructura cruza la Avenida Cantilo y permitirá incorporar dos carriles de circulación adicionales, además de una amplia pasarela peatonal. Este no es el primer montaje de vigas en el proyecto: en noviembre pasado ya se habían instalado otras seis vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una sobre la Avenida Lugones.

El proyecto contempla además la próxima instalación de vigas sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, que incluirá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria, facilitando la intermodalidad del transporte público.

Jorge Macri: “Es una obra estratégica”

Jorge Macri supervisó personalmente los trabajos durante la noche, acompañado por el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

El mandatario porteño destacó la importancia estratégica de la intervención: “La Ciudad sigue creciendo y necesita una infraestructura que acompañe ese desarrollo con obras que respondan a las necesidades del presente y se anticipen a nuevos desafíos”.

En esa línea agregó: “Es una obra estratégica que debió haberse hecho antes. Gobernamos con planificación y una mirada puesta en el futuro. Vamos a seguir haciendo obras importantes para conectar a toda la Ciudad”.

Nuevo esquema de circulación

Con esta intervención, el puente contará con un viaducto de dos carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y Avenida Cantilo) y otro viaducto en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y la Avenida Lugones desde Ciudad Universitaria).

Para realizar el montaje de las vigas, la Avenida Cantilo estuvo cerrada desde las 22 horas de anoche hasta las 7 de la mañana a la altura de Udaondo. Además, desde el lunes quedó cerrada la salida de Lugones a Udaondo por un período de tres semanas.

Como alternativa, los conductores pueden utilizar la salida hacia Avenida Del Libertador en General Paz, o continuar hasta La Pampa.

Mejoras integrales en la conectividad

La obra no se limita a la ampliación del puente. El proyecto contempla la incorporación de carriles vehiculares de ingreso y egreso para las avenidas Lugones y Cantilo, junto con nuevas calles colectoras y pasos peatonales. Las colectoras de Lugones y la cabecera norte del Parque de la Innovación conectarán la avenida Campos Salles con la rama noroeste.

Un elemento destacado será la construcción de una plaza elevada sobre las colectoras, con accesos especiales para peatones y ciclistas mediante rampas, terrazas y escaleras en el Parque de la Innovación, el centro tecnológico y educativo de vanguardia que funciona en la zona.

La nueva pasarela peatonal entre los viaductos ofrecerá un cruce más ancho y seguro, con cuatro metros de ancho, garantizando mayor comodidad y seguridad para los transeúntes.

El Anillo La Pampa: otro proyecto en la zona

A menos de dos kilómetros del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa, una obra de gran envergadura que incluirá un túnel para vehículos bajo la avenida Lugones y el tren, además de un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia.

Esta obra no solo reducirá los tiempos de viaje y mejorará la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, sino que también se convertirá en un nuevo ícono porteño por su diseño y escala monumental.

Las obras de infraestructura en la zona norte de Buenos Aires representan una transformación integral de la conectividad urbana, con impacto directo sobre cientos de miles de vecinos que utilizan estos corredores estratégicos diariamente.