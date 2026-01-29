El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó un edificio histórico que había sido usurpado durante más de 40 años en el barrio de San Nicolás. La propiedad, ubicada en Tucumán 1727, pertenece al CONICET y acumulaba múltiples denuncias vecinales.

Se trata de la propiedad recuperada número 568 en el marco de la política que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuyo objetivo es preservar la propiedad privada, mejorar la seguridad y restablecer el orden público.

Cuál es el edificio que había sido usurpado por 40 años

El inmueble recuperado es una casona de alto valor patrimonial que, pese a su abandono, conserva las características de una época de esplendor porteño influenciada por la arquitectura francesa de comienzos del siglo XX.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El edificio fue diseñado por Arturo Prins, uno de los ingenieros y arquitectos más destacados de su tiempo. Prins es recordado especialmente por haber creado el icónico edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, ubicado en la avenida Las Heras.

Al ingresar, las autoridades encontraron banderas y estandartes de agrupaciones políticas, además de un intenso deterioro producto de décadas de uso irregular y falta de mantenimiento.

Cómo se encontró el edificio

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad constataron que la estructura presentaba riesgo de derrumbe. La Guardia de Auxilio debió intervenir para garantizar la seguridad del procedimiento y, tras las inspecciones correspondientes, el inmueble fue clausurado.

El estado general respondía a años de abandono, con humedad extrema, roturas, instalaciones deterioradas y un importante volumen de basura acumulada . Sin embargo, pese al deterioro, se evidencian elementos arquitectónicos valiosos propios de la obra de Prins, como molduras, escaleras y detalles estructurales emblemáticos de la época.

La situación había derivado en un conflicto constante con los vecinos. “Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Y agregó: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito. Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio”.

La política del Gobierno porteño para recuperar inmuebles

Esta recuperación se enmarca en una política más amplia del Gobierno de la Ciudad, que en los últimos dos años logró desalojar y recuperar más de 500 propiedades usurpadas, muchas de ellas de alto valor patrimonial.

Entre los casos recientes se destacan: