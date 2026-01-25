Construyen una mega avenida de tres tramos que busca reducir el tráfico en la capital: irá de sur a norte y beneficiará a millones

La técnica sustentable empleada no solo promete una mayor durabilidad y un menor impacto ambiental, sino que tiene el potencial de revolucionar la pavimentación vial en Argentina.

En un proyecto piloto innovador, el Gobierno de Córdoba avanza en la rehabilitación de su colectora, evaluando un material que transforma residuos en recurso clave para la economía circular.

La autopista más usada de Córdoba, que recibe miles de vehículos diariamente, será renovada mediante una técnica innovadora que incorpora polvo de neumáticos reciclados en el asfalto . Se trata de la vía que conecta la capital cordobesa con la ciudad de Carlos Paz.

Arreglarán la autopista más usada de Córdoba con una técnica que cambiará el asfalto para siempre (foto: archivo).

Información sobre el proyecto en Córdoba: novedades en la vía de acceso de la Autopista Córdoba-Carlos Paz

El Gobierno de Córdoba, mediante Caminos de las Sierras, ha comenzado una prueba piloto nacional para incorporar polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en las mezclas asfálticas de la colectora de la Autopista Córdoba-Carlos Paz.

La obra comprende dos kilómetros lineales entre el acceso a San Nicolás y el distribuidor Variante Costa Azul, en la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Esta iniciativa, dividida en cuatro tramos —dos con asfalto convencional y dos con la variante modificada—, permite evaluar el rendimiento de ambos materiales.

El convenio público-privado incluye a PyL Neumáticos (distribuidor oficial de Pirelli), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata, el Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Materiales y Calidad (CINTEMAC) de la UTN Córdoba, la consultora HINS y la empresa Contrini Hermanos SRL.

La empresa contratista BBC Constructora se ocupa de la reconstrucción de la base granular y la instalación de la nueva carpeta de rodamiento.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Fabián López, declaró en una nota de prensa de la provincia: “Estamos reemplazando parte de la mezcla asfáltica por polvo proveniente de neumáticos fuera de uso, una práctica que en otros países lleva años de aplicación. Córdoba se posiciona así a la vanguardia de la innovación y el cuidado ambiental”.

Nueva técnica de pavimentación en Buenos Aires transforma residuos en calles

El proyecto utilizó polvo de caucho de 3.000 neumáticos descartados en 25.000 m² de pavimentación, combinado con asfalto tradicional y aditivos como látex. Las intervenciones se realizaron en avenidas como Balbín (Saavedra), Larrazábal (Mataderos) y calles como Fragueiro (Versalles), Moliere (Villa Luro) y Venezuela (Balvanera) .

Esta iniciativa, impulsada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), transforma residuos recolectados de calles y basurales en un material homogéneo mediante trituración y mezcla. El éxito en CABA sienta un precedente para expandir el modelo en otras zonas urbanas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana aplicó por primera vez esta técnica en una renovación masiva de calles, cubriendo más de 13 mil metros cuadrados —equivalente a 22 cuadras—.

Ciudades argentinas que implementan asfalto con neumáticos reciclados: un avance hacia la sostenibilidad

El proyecto de Córdoba representa un hito significativo; sin embargo, Buenos Aires no es la única ciudad que ha implementado asfalto con polvo de neumáticos reciclados.

En Rosario, Santa Fe, la Municipalidad ha incorporado esta técnica en la renovación de avenidas clave como Pellegrini, utilizando NFU para pavimentar 5 km de calzadas y reducir el ruido urbano en un 20%.

En Mendoza, el Gobierno provincial ha probado el material en la Ruta Provincial 82, rehabilitando 10 km con mezclas que incluyen hasta un 5% de caucho reciclado, promoviendo la gestión de las 130.000 toneladas anuales de residuos de neumáticos en Argentina.

Mar del Plata, en Buenos Aires, también ha participado con un piloto en la Avenida Peralta Ramos, donde se pavimentaron 8.000 m², destacando la resistencia al clima costero. Estas experiencias demuestran que el método se adapta a contextos variados, desde urbes densas hasta rutas provinciales, fomentando una red vial más verde a nivel nacional.

Ventajas del asfalto con polvo de llantas: resistencia, economía y sostenibilidad

El asfalto modificado con polvo de neumáticos presenta múltiples ventajas que lo posicionan como una solución innovadora para las infraestructuras viales.

Desde el punto de vista ambiental, el método promueve la economía circular al reutilizar neumáticos fuera de uso —un residuo peligroso que genera 130.000 toneladas al año en Argentina—, evitando su acumulación en vertederos y reduciendo emisiones de CO₂ en la producción de asfalto virgen. Además, su superficie porosa disminuye el ruido vehicular en un 20-30%, mejorando la calidad de vida en zonas urbanas y contribuyendo a la seguridad vial al absorber vibraciones.

En primer lugar, mejora la durabilidad y resistencia: el caucho reciclado hace el material más flexible y poroso, reduciendo grietas por tráfico intenso o cambios climáticos, lo que extiende su vida útil hasta en un 30% comparado con el asfalto tradicional. Esto implica menores costos de mantenimiento a largo plazo, ya que se evitan reparaciones frecuentes y se optimizan presupuestos públicos.

Otros beneficios incluyen mayor adherencia en superficies húmedas, lo que previene accidentes y la posibilidad de incorporar aditivos como plásticos reciclados para potenciar la resistencia a la intemperie. En resumen, esta técnica no solo “cambia el asfalto para siempre”, sino que alinea desarrollo vial con objetivos de sustentabilidad global.

Expansión del uso de neumáticos reciclados en pavimentación en Argentina

