El Gobierno español destinará 1000 millones de euros para comprar municiones, misiles, sistemas de artillería y drones.

La Comisión Europea ha otorgado su aprobación al plan de España para destinar aproximadamente 1000 millones de euros a la adquisición conjunta de material militar dentro del instrumento denominado SAFE, que permitirá movilizar hasta 150.000 millones en créditos asignados a los países del club comunitario.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Úrsula von der Leyen, anunció este jueves en una conferencia de prensa en Chipre que la institución aprobó el día anterior un total de ocho planes (los de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Croacia, Chipre, Portugal y Rumanía) y solicitó la finalización urgente del procedimiento para su aprobación formal.

El Gobierno español destinará 1000 millones de euros para comprar municiones, misiles, sistemas de artillería y drones. EFE

“Fue aprobado en el colegio (de comisarios) y ahora es urgente que el Consejo (los Estados miembros) apruebe estos planes para permitir un desembolso rápido”, afirmó la alemana, acompañada del presidente de Chipre, Nijos Christodoulides, en una comparecencia que marca el inicio de la presidencia rotativa de la UE que ejerce la isla mediterránea durante este semestre.

Los Estados miembros cuentan ahora con un plazo de cuatro semanas para adoptar estas estrategias de inversión y, una vez superada esta etapa, la Comisión podrá formalizar los acuerdos de préstamo con cada capital.

Bruselas aprueba el plan de España para invertir 1000 millones en defensa

Estos fondos “proporcionarán un impulso esencial a las capacidades estratégicas en aquellos lugares donde resultan más indispensables”.

La Comisión ha apoyado los planes de ocho de los 19 países que han solicitado préstamos a través del instrumento SAFE. Este primer grupo de estrategias concentra en total aproximadamente 38.000 millones de euros de los 150.000 millones que dicha herramienta ofrece a las capitales europeas.

Bruselas reveló en septiembre del año anterior una asignación provisional de los fondos por países, que incluía 1.000 millones de euros para España, siendo los mayores beneficiados Polonia (43.734 millones de euros), Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones).

En contraste, aquellos que recibirán cantidades reducidas son Dinamarca (46,8 millones de euros) y Grecia (787,7 millones), seguidos por Finlandia y España (1.000 millones para cada uno).

Inversiones estratégicas de España

El Gobierno español destinará 1000 millones de euros para comprar municiones, misiles, sistemas de artillería y drones. ChatGPT

El Consejo Europeo ha establecido una jerarquía de las diversas secciones habilitadas para la inversión, al clasificar los productos de defensa en dos grandes categorías. La primera comprende munición, misiles, sistemas de artillería, equipamiento de combate terrestre, protección de infraestructuras críticas, ciberdefensa y movilidad militar.

La segunda incluye sistemas de defensa aérea y antimisiles, capacidades marítimas, drones, sistemas estratégicos y tecnología espacial y estará sujeta a requisitos más exigentes. En ambos casos, se establece la obligación de destinar al menos el 65% de la inversión a empresas del bloque comunitario y de países asociados.

Con información de EFE.