Todos los valores mensuales de septiembre superan los $529.000, excepto tareas generales con retiro, que tiene un mínimo de $480.247,85. (Foto: Shutterstock)

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Las empleadas domésticas tienen un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, luego de que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializara la actualización de los ingresos mínimos para el sector.

La suba correspondiente a este mes es del 1,8% y forma parte de un esquema de incrementos que continuará hasta diciembre .

Los valores dependen de la categoría de la trabajadora y de la modalidad de contratación, es decir, si presta tareas con retiro o sin retiro. En septiembre, algunos salarios mínimos superan los $529.000, mientras que otros quedan por debajo de ese monto.

En septiembre, algunos salarios mínimos superan los $529.000, mientras que otros quedan por debajo de ese monto. Shutterstock

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre 2026

La categoría de personal para tareas generales comprende, entre otras actividades, las tareas de limpieza, lavado, planchado, cocina y mantenimiento del hogar. Para septiembre, la escala establece distintos valores según la modalidad de trabajo.

Con retiro, el salario mínimo mensual es de $480.247,85, mientras que el valor mínimo por hora queda en $3.914,64.

Para quienes trabajan sin retiro, el sueldo mensual asciende a $529.261,78 y el valor horario es de $4.185,94. Estos son los mínimos que deben respetarse para esta categoría.

Por lo tanto, dentro de las tareas generales, el salario mensual supera los $529.000 cuando la trabajadora se desempeña sin retiro, aunque lo hace por una diferencia de apenas $261,78.

Cuáles son los sueldos de las empleadas domésticas según la categoría

La escala salarial contempla cinco categorías y fija remuneraciones mínimas diferentes de acuerdo con las tareas realizadas y la modalidad de contratación. Para septiembre de 2026, los valores mensuales son los siguientes:

Supervisores: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro.

Tareas específicas: $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro.

Caseros: $529.261,78 mensuales, siempre bajo la modalidad sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro.

Tareas generales: $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro.

Así, todos los valores mensuales de septiembre superan los $529.000, excepto tareas generales con retiro, que tiene un mínimo de $480.247,85.

En los casos de caseros y asistencia y cuidado de personas con retiro, el monto es exactamente el mismo que para tareas generales sin retiro: $529.261,78. En términos estrictamente numéricos, se trata de una cifra que supera los $529.000 por $261,78.

Qué cambia con el aumento de septiembre para las empleadas domésticas

El incremento de septiembre es del 1,8% y se calcula sobre los salarios mínimos establecidos para agosto. La Resolución 6/2026 también fijó aumentos del 1,7% para octubre y del 1,6% tanto para noviembre como para diciembre.

Además del aumento porcentual, los salarios de septiembre incorporan el 25% de la suma no remunerativa otorgada en agosto. El acuerdo estableció que ese adicional se integre progresivamente al salario básico durante septiembre, octubre y noviembre.

La suma no remunerativa de agosto fue de $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas y $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más . En septiembre se incorpora el primer 25% de cada monto al salario básico.

De esta manera, la actualización de septiembre no es la última del año. Los empleadores deberán volver a revisar los salarios mínimos en octubre, noviembre y diciembre de acuerdo con el cronograma establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.