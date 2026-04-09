La muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia sigue generando conmoción mientras avanza la investigación judicial y crecen los interrogantes sobre lo ocurrido en los días previos. Ángel ingresó sin signos vitales al Hospital Regional de la ciudad tras descompensarse mientras estaba al cuidado de su madre. La autopsia determinó que presentaba lesiones internas en la cabeza. El hecho ocurrió el 5 de abril, cuando personal médico acudió a una vivienda por un llamado de urgencia ante un menor con dificultades respiratorias. Al llegar, constataron que estaba en paro cardiorrespiratorio y, pese a los intentos de reanimación, falleció horas después. En paralelo, el padre del niño denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó contra la madre, de quien se encuentra separado. En este escenario, tomó relevancia el testimonio de Lorena Andrade, madrastra del menor, quien habló con Radio 3 y expresó su dolor con fuertes cuestionamientos hacia las autoridades que intervinieron en el caso. La mujer sostuvo que el niño había sido retirado del hogar donde vivía para ser restituido a su madre biológica, pese a situaciones que, según denunció, ya generaban preocupación. “Si hubiesen escuchado a Ángel y a nosotros, hoy estaría vivo. Nos lo sacaron cuando estaba bien y lo entregaron a un lugar donde terminó muerto”, afirmó. Además, describió el estado en el que fue despedido el menor, en un relato atravesado por la angustia: “Ángel hoy en día está ahí, y lo estamos velando todo roto, todo cosido. Nosotros lo entregamos vivo y ahora tenemos que verlo así. Que alguien explique qué pasó con esos días previos, porque el nene llegó en coma y no despertó más”. En su testimonio, Andrade también apuntó contra quienes, según dijo, conocían la situación del niño y no intervinieron a tiempo. “Había gente que veía que Ángel iba golpeado, que mostraba cómo le pegaban, y nadie denunció. Nadie hizo nada. ¿Por qué no hablaron antes? ¿Por qué ahora?”, cuestionó. En la misma línea, denunció fallas en el accionar de organismos de protección y profesionales involucrados. “Se nos rieron en la cara cuando pedíamos ayuda. Hoy quiero que den la cara, que expliquen por qué no actuaron. Están trabajando con menores, no con cosas. Esto no puede volver a pasar”, expresó. Por último, realizó un pedido de justicia y reclamó que se investigue a fondo lo sucedido: “Quiero que busquen a esa gente, que hablen, que digan la verdad. Para mí justicia sería que Ángel vuelva, pero eso no va a pasar. Entonces que al menos paguen los responsables y que se revise todo el sistema para que ningún otro niño pase por esto”. La causa continúa bajo investigación y busca determinar las responsabilidades en torno a la muerte del niño, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad y que hace recordar al caso Lucio Dupuy.