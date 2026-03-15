ARCA anunció nuevos aumentos en el monotributo y confirmó que, desde marzo, las cuotas mensuales del régimen simplificado pasaron a ser un 14,29% más caras. La actualización alcanza a todas las categorías y modifica tanto los montos a pagar como los topes de facturación anual. En este contexto, miles de freelancers, profesionales independientes y pequeños contribuyentes se preguntan cuánto deberán abonar a partir de este mes. El aumento del 14,29% se debe a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre de 2024. ARCA utiliza este mecanismo de ajuste automático para actualizar los valores del monotributo dos veces al año. Con esta actualización, los nuevos valores mensuales del monotributo quedaron establecidos de la siguiente manera, con diferencias entre quienes prestan servicios y quienes venden bienes: Además de modificar las cuotas, ARCA también actualizó los límites de facturación anual, que determinan en qué categoría debe inscribirse cada monotributista según sus ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses. Los nuevos topes quedaron establecidos de la siguiente manera: