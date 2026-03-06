La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los nuevos valores del monotributo vigentes desde marzo de 2026, una actualización que incluye los topes de facturación y las cuotas mensuales que deben abonar los contribuyentes adheridos al régimen. Para determinar los valores del Monotributo desde marzo de 2026 se tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada entre julio y diciembre de 2025. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ese período registró un aumento del 14,28%, porcentaje que se utilizó como coeficiente para actualizar las escalas en ARCA. A partir de ese indicador se ajustaron tanto los topes de facturación anual permitidos para cada categoría como las cuotas mensuales que deben pagar los monotributistas. De tal modo, en el mes de marzo las personas adheridas al Monotributo deberán pagar los siguientes montos: Tras la última actualización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los topes de facturación anual para el Monotributo quedaron establecidos de la siguiente manera, según cada categoría.