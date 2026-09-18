Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrían recibir un incremento del 1,7% en octubre, de acuerdo con la actualización que se desprendería del dato de inflación.

De concretarse esta suba, la prestación que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría ubicarse en torno a los $156.649,53 por hijo durante octubre.

¿De cuánto podría ser el aumento para la AUH?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 1,7% en agosto.

A partir de este dato y de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, la AUH podría incrementarse un 1,7% en octubre y alcanzar los $156.649,53 por hijo, en caso de confirmarse esta actualización.

Cabe mencionar que este monto correspondería al haber bruto. De esta manera, el importe que los beneficiarios podrían recibir mensualmente, equivalente al 80% de la prestación, sería de aproximadamente $125.319,62.

¿Qué pasaría con el 20% restante de la AUH?

El 20% restante se mantendría retenido y podría liquidarse posteriormente, una vez que se acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes mediante la Libreta AUH.

AUH recibe una buena noticia: el Gobierno confirmó lo que todos los beneficiarios estaban esperando.

También aumentarían las jubilaciones en octubre

El aumento también impactaría en otras prestaciones sociales:

Jubilación mínima: $ 435.919,96

Jubilación máxima: $ 2.933.328,56

PUAM: $ 348.735,97

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 305.143,98

¿Cuándo cobran la AUH en septiembre?

El cronograma que podría aplicar ANSES se ordenaría según la terminación del documento de identidad de cada beneficiario. Las fechas todavía no estarían confirmadas oficialmente y podrían modificarse una vez que el organismo publique el calendario correspondiente. Un posible esquema sería: