La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado sobre el retiro de lotes de latas de atún en diversos supermercados de Estados Unidos. Esta decisión fue adoptada tras la identificación de un defecto en la tapa de apertura fácil, lo que podría comprometer el sello hermético. Tal circunstancia incrementa el riesgo de contaminación por Clostridium Botulinum, bacteria responsable del botulismo, una enfermedad que afecta el sistema nervioso. Las latas de atún retiradas fueron comercializadas bajo diferentes marcas que se distribuyen en distintos supermercados. Entre los minoristas involucrados se encuentran Costco, Walmart, Kroger,Publix y Safeway. De acuerdo con el informe publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), se incluyen presentaciones de Genova, H-E-B, Trader Joe´s y Van Camp´s. Los síntomas generalmente se presentan entre 12 y 36 horas después de la exposición. Pueden abarcar visión borrosa, problemas al tragar, sequedad bucal y una notable debilidad general, de acuerdo a la Mayo Clinic. El botulismo es una enfermedad grave, aunque poco frecuente, ocasionada por una toxina producida por la bacteria Clostridium Botulinum. Esta toxina incide en el sistema nervioso, pudiendo provocar parálisis muscular, problemas respiratorios y, en ocasiones, la muerte. Los consumidores que hayan adquirido productos pueden verificar en la etiqueta el código de lote y la fecha de vencimiento para confirmar si su compra está incluida en la lista de retiro. Si posee una lata de atún retirada del mercado, le solicitamos que la devuelva al minorista para obtener un reembolso completo, o bien, deséchela. Alternativamente, puede comunicarse directamente con Tri-Union Seafoods para solicitar un kit de recuperación y un cupón para un producto de reemplazo.