El atún enlatado representa una opción accesible de proteína y omega-3, siendo frecuentemente incorporado en la alimentación diaria de innumerables hogares. En efecto, se considera que el atún enlatado es una alternativa económica para aquellos hogares que no cuentan con acceso al pescado fresco. Es fundamental tener en cuenta que su consumo exige un conocimiento de la calidad real y de los ingredientes que la industria puede añadir. Un consumo inadecuado de atún, ya sea por productos adulterados o mal etiquetados, puede comprometer la salud de los individuos o inducir a la confusión comercial. Por este motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en un estudio realizado en 2024, analizó 52 productos para verificar el cumplimiento de las normativas y salvaguardar a los consumidores. Las irregularidades identificadas se consideran un engaño hacia el consumidor, dado que distorsionan la percepción del contenido real del producto y transgreden los estándares de calidad oficiales establecidos por la Profeco. Dolores Premium (sólido aceite de oliva): Presentó un sello de cumplimiento de la NOM-235-SE-2020 sin haberlo comprobado documentalmente. Great Value (trozos en agua): Superó el 30% de hojuelas permitido para ser presentado como trozos. Marina Azul Premium (sólido en agua): No se ajusta a las normativas, ya que excede el límite de hojuelas permitido para la denominación de “sólido”. Golden Hills (atún en trozos aceite con agua): Presenta una declaración incorrecta sobre el medio de cobertura; menciona “aceite con agua” cuando en realidad se trata de “agua con aceite”. Marina Azul Premium (sólido aceite oliva extra virgen): No cumple con la presentación requerida, ya que excede la proporción de hojuelas. El estudio analizó la NOM-235-SE-2020, la cual regula la denominación, etiquetado, presentación y límites de soya. Se encontraron infracciones en algunas marcas, que varían desde proporciones inapropiadas de hojuelas hasta declaraciones erróneas. Aunque diversas marcas han incumplido, la Profeco ha identificado productos que cumplen con la masa drenada, la presentación, la proteína y el etiquetado conforme a la NOM-235, garantizando una calidad adecuada. Estas opciones de atún enlatado del supermercado garantizan un contenido íntegro, un etiquetado transparente y una proteína acorde con lo declarado, constituyéndose en alternativas seguras para quienes buscan atún confiable en supermercados. Yurrita (sólido sin piel en aceite de oliva): Cumple con la masa drenada, la presentación y la calidad del medio de cobertura. Dolores Premium (sólido en agua): Cumple con la composición y la proteína sin soya añadida. Agromar (sólido en aceite de oliva): Cumple con la masa drenada, sin soya y con buena proteína. Calmex (sólido aceite oliva extra virgen): Cumple con el etiquetado y la presentación. El Velero Ortiz (sólido en aceite de oliva): Cumple con la normatividad y presenta una proteína elevada.