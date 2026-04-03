Durante los días de vigilia de Semana Santa, muchas familias buscan alternativas sin carne que sean fáciles, económicas y rendidoras. En este caso, las empanadas de atún se posicionan como una de las opciones más prácticas en casa. Con el auge de la freidora de aire, hoy es posible lograr un dorado perfecto sin necesidad de usar aceite o encender el horno, lo que vuelve a estas ricas empanadas ideales para quienes buscan recetas más ligeras sin interrumpir su vigilia o ayuno religioso. Para esta receta no necesitas pescado fresco, ya que el atún enlatado cumple perfectamente con el sabor y la textura. Incluso, puedes sumar el toque mexicano al integrarles chile o epazote. Primero, prepara el relleno salteando la cebolla, el pimentón, el ajo y la cebolla de verdeo hasta que estén suaves. Luego, agregá el atún escurrido, el huevo duro y la salsa blanca. Mezcla bien y salpimenta. Una vez listo, rellena las tapas de empanada, cerrarlas bien y colócalas en la freidora de aire. Cocina a 180°C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Con esta receta simple, económica y sin complicaciones, podés disfrutar de una comida perfecta para vigilia, con mucho sabor y sin necesidad de horno ni frituras.