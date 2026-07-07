Antes de abrir una lata de atún en el supermercado, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿conviene elegir atún en agua o atún en aceite?

Aunque ambos productos provienen del mismo pescado, presentan diferencias en su contenido calórico, su sabor, su textura y hasta en los usos que se les puede dar en la cocina.

Existe la creencia de que el atún en agua siempre es la opción más saludable y que el atún en aceite debe evitarse. Sin embargo, la realidad es más compleja.

¿Qué diferencia hay entre el atún en agua y el atún en aceite?

La principal diferencia entre ambos productos está en el líquido de conservación . Mientras que uno se envasa en agua con sal o salmuera, el otro se conserva en aceite vegetal o, en algunos casos, en aceite de oliva.

Esta diferencia modifica varias características del producto:

Contenido calórico: el atún en aceite suele aportar más calorías debido a la grasa del líquido de conservación.

Cantidad de grasas: el atún en agua es naturalmente más magro, mientras que el en aceite contiene una mayor proporción de grasas. Si el aceite es de oliva, también incorpora grasas monoinsaturadas consideradas beneficiosas para la salud.

Textura y sabor: el atún en aceite suele resultar más jugoso, suave y con un sabor más intenso. El atún en agua, en cambio, tiene una textura más firme y un gusto más ligero.

Conservación: el aceite ayuda a mantener la humedad del pescado, por lo que muchas personas lo prefieren para preparaciones donde se busca una textura más tierna.

Desde el punto de vista nutricional, ambos conservan una elevada cantidad de proteínas, vitaminas del complejo B, vitamina D, selenio y ácidos grasos omega-3, aunque el contenido final puede variar según la marca y el proceso de elaboración .

Atún en agua vs. atún en aceite: las diferencias que debés conocer antes de comprar. Fuente: Shutterstock

¿Conviene comprar atún en agua o en aceite?

No existe una única respuesta correcta, ya que dependerá del uso que se le dará y de las necesidades de cada persona.

El atún en agua suele ser la mejor opción si:

Se busca reducir el consumo de calorías y grasas.

Se sigue un plan de alimentación para bajar de peso.

Se quiere controlar la ingesta de sodio y grasas añadidas (siempre revisando la etiqueta nutricional).

El atún en aceite puede ser una mejor elección si:

Se prioriza el sabor y una textura más jugosa.

Se utilizará en preparaciones donde el aceite aporte más sabor, como pastas, tostadas o ensaladas.

Está conservado en aceite de oliva de buena calidad, que aporta grasas saludables.

¿El atún en aceite pierde proteínas o el atún en agua es más saludable?

Una de las dudas más frecuentes es si el atún en aceite aporta menos proteínas. La respuesta es no . Tanto el atún en agua como el atún en aceite contienen prácticamente la misma cantidad de proteínas, ya que provienen del mismo alimento.

La verdadera diferencia está en el aporte energético. El aceite incrementa las calorías y la cantidad de grasa por porción, mientras que el atún en agua mantiene un perfil más liviano.

Por eso, ninguno es “mejor” en términos absolutos. Si el objetivo es consumir menos calorías, el atún en agua suele ser la opción más conveniente.

En cambio, si se busca mayor sabor, una textura más suave o incorporar grasas saludables provenientes del aceite de oliva, el atún en aceite también puede formar parte de una alimentación equilibrada.