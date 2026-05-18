No las tires: las latas de atún pueden convertirse en un tesoro para tu casa sin gastar dinero

Cada vez más personas buscan alternativas sustentables para reducir residuos dentro del hogar.

En ese contexto, las latas de atún comenzaron a ganar protagonismo como objetos reutilizables capaces de transformarse en elementos decorativos, organizadores y accesorios funcionales.

Aunque muchas veces terminan directamente en la basura después de cocinar, estos pequeños recipientes metálicos pueden tener una segunda vida útil con apenas algunos materiales y un poco de creatividad.

¿Cómo reutilizar las latas de atún como macetas?

Uno de los usos más populares consiste en convertirlas en mini macetas para plantas pequeñas, especialmente cactus y suculentas.

Gracias a su tamaño compacto, resultan ideales para:

escritorios,

cocinas,

balcones,

estanterías,

y espacios reducidos.

Muchas personas las decoran con:

pintura,

telas,

cuerda de yute,

papel estampado,

o diseños artesanales.

Especialistas recomiendan realizar pequeños orificios en la base para facilitar el drenaje del agua y evitar el exceso de humedad en las raíces.

No las tires: las latas de atún pueden convertirse en un tesoro para tu casa sin gastar dinero

Una opción útil para organizar objetos pequeños

Las latas también pueden transformarse en organizadores prácticos para distintos ambientes de la casa.

Por su resistencia y tamaño, sirven para guardar:

lápices y biromes,

clips,

brochas de maquillaje,

especias,

cubiertos pequeños,

y utensilios de cocina.

Además, pueden colocarse fácilmente dentro de cajones o sobre escritorios sin ocupar demasiado espacio.

¿Cómo hacer portavelas con latas recicladas?

Otra tendencia cada vez más común es reutilizarlas como portavelas decorativos.

Algunas personas colocan velas pequeñas directamente dentro del recipiente, mientras que otras aprovechan restos de cera para fabricar velas aromáticas artesanales.

También es habitual personalizar el exterior con:

perforaciones metálicas,

pintura,

papeles decorativos,

o diseños calados que generan efectos de luz cuando la vela está encendida.

Debido a su resistencia al calor, suelen utilizarse en patios, balcones y mesas exteriores.

¿Qué tener en cuenta antes de reutilizar una lata de atún?

Antes de darles un nuevo uso, es importante limpiar bien las latas para eliminar restos de aceite y olores.

También se recomienda revisar cuidadosamente los bordes metálicos, ya que algunas tapas pueden dejar filos cortantes. Para evitar accidentes, muchas personas optan por lijarlos suavemente o cubrirlos con cinta decorativa.

Una forma simple de reciclar y reducir residuos

Reutilizar latas de atún no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que también permite reducir la cantidad de residuos metálicos que se generan diariamente.

Con pequeños cambios y objetos que normalmente se descartan, es posible crear soluciones útiles para la organización, la decoración y el cuidado de las plantas dentro del hogar.