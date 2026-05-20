El color es más que un simple elemento decorativo. Cómo puede impactar en tus finanzas, según el Feng Shui. Foto: Gemini (Ilustración)

Para el Feng Shui, el diseño de interiores no es una simple cuestión de estética o de moda. Esta disciplina oriental, que cuenta con más de 5500 años de historia y fue utilizada por los antiguos emperadores para edificar sus palacios, asegura que los tonos que elegimos para las paredes y la decoración actúan como imanes o barreras para la energía.

A través de la interacción de los cinco elementos naturales (agua, fuego, tierra, metal y madera), los colores influyen de manera directa en el equilibrio del entorno, en el estado de ánimo y, fundamentalmente, en la prosperidad financiera.

Al tratarse de las superficies más grandes de la casa, las paredes dictan el flujo energético de cada habitación. Un error en la elección de la pintura puede estancar las oportunidades laborales, los ascensos y los cambios vitales positivos.

Cuál es el color que el Feng Shui prohíbe usar en exceso para atraer la riqueza

Aunque en el diseño moderno se lo asocia con la elegancia, la sofisticación y el estatus, el negro es el color con el que hay que tener extremo cuidado si se busca que el dinero fluya.

Según el Feng Shui, el negro representa una energía de introspección absoluta y, si se utiliza de forma desmedida o en superficies muy amplias como paredes enteras, se convierte en un verdadero agujero negro para la luz natural y la abundancia. Un ambiente saturado de este tono absorbe la energía vital, reduce visualmente los espacios y genera un ambiente pesado que bloquea la llegada de nuevas oportunidades económicas.

La clave no es erradicarlo por completo, sino usarlo con estricta moderación: se recomienda limitarlo a pequeños detalles decorativos, muebles específicos o contrastes sutiles combinados con texturas de madera, beige o blanco para mantener la estabilidad sin congelar los ingresos.

La filosofía oriental propone volcarse hacia tonos que estimulen el crecimiento y la paz mental.

El mapa energético: la importancia de las puertas y el baño

Para entender cómo afecta este bloqueo, hay que mirar el mapa Bagua, la herramienta que divide el hogar en nueve áreas clave. Si el color equivocado o la mala disposición se encuentran, por ejemplo, en la zona de la riqueza y la prosperidad, el impacto financiero es inmediato. El Feng Shui compara un ambiente energéticamente frío con la reacción humana ante las bajas temperaturas: la persona se encoge, se vuelve menos comunicativa y se paraliza. Lo mismo ocurre con tus finanzas.

Además, la riqueza entra literalmente por la puerta de entrada. Si los accesos no están en óptimas condiciones, o si el número de la casa no está visible, la energía no “encuentra” el hogar. Tampoco se aconseja descuidar elementos como los espejos o los respaldos de la cama (evitando que sean de metal o forja con huecos), ya que atentan contra el descanso y la claridad mental necesaria para tomar buenas decisiones comerciales.

Los cuatro colores aliados para activar la abundancia y el éxito

Para revertir las malas energías y activar el flujo de dinero, la filosofía oriental propone volcarse hacia tonos que estimulen el crecimiento y la paz mental. Estos son los recomendados para pintar o decorar: