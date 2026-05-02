El carozo de palta es uno de los amuletos de abundancia más populares en el Feng Shui moderno. No hace falta comprarlo ni buscarlo: ya está en tu cocina. La clave está en cómo lo preparás y, sobre todo, dónde lo ubicás. Mayo es un mes de transición energética según esta filosofía. En este contexto, la puerta de entrada cobra un rol central: es el punto por donde el dinero y las oportunidades ingresan al hogar. En el Feng Shui, la puerta principal representa la “boca de la casa”. Es la zona donde el chi, la energía vital, entra y se distribuye hacia el resto del hogar. Colocar el carozo de palta cerca de ese punto busca potenciar la llegada de recursos económicos. Sin embargo, no alcanza con dejarlo tirado: la preparación importa tanto como la ubicación. Cómo prepararlo antes de ubicarlo: No alcanza con “cerca de la puerta”. La posición exacta hace la diferencia según el Feng Shui. Lo ideal es ubicarlo en el lado derecho de la puerta, visto desde adentro hacia afuera. Ese costado representa la energía receptiva en esta filosofía. Podés ponerlo en una mesa auxiliar, dentro de un cuenco pequeño o sobre una repisa baja. Evitá colocarlo en el suelo directamente, ya que se considera que el carozo pierde su carga simbólica si toca el piso sin ningún soporte. Algunos detalles que potencian el efecto según esta tradición: En conclusión, el carozo de palta bien preparado y ubicado en la puerta de entrada es uno de los rituales de Feng Shui para atraer dinero más fáciles de aplicar en casa durante mayo.