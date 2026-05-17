En esta noticia El ISSSTE niega suspensión de servicios médicos por no actualizar domicilio

Después de que se difundiera una suspensión de servicios médicos y prestaciones para personas pensionadas que no actualizaran su domicilio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) salió a aclarar la información y aseguró que el trámite no es obligatorio.

A través de un comunicado emitido este 18 de mayo de 2026, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales aclaró que no existe una medida para retirar servicios o suspender derechos a quienes no realicen la actualización de datos de residencia.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aseguró que la actualización de domicilio únicamente sirve para mantener vigente la información de adscripción y facilitar la asignación de unidades médicas, pero no condiciona el acceso a servicios o prestaciones. Fuente: Canva

El ISSSTE niega suspensión de servicios médicos por no actualizar domicilio

El organismo explicó que la actualización de domicilio es un trámite orientado a mantener información vigente de la adscripción y localización de las personas derechohabientes, particularmente cuando exista un cambio de residencia y se requiera la asignación adecuada de unidad médica; sin embargo, no representa una condición o falta que impida hacer uso de los servicios y prestaciones.

Además, aclaró que trabaja actualmente en la simplificación administrativa de trámites, por ejemplo, de vigencia permanente con la emisión de una nueva credencial que elimina el requisito de renovar cada dos años, lo que permite agilizar otros trámites y gestiones.