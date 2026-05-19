La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (COAD) confirmó un nuevo paro docente para todos estos alumnos que se extenderá del martes 26 al viernes 30 de mayo. En este sentido, la medida de fuerza no solo impactará en colegios, sino que se hará extensiva a todos los niveles.

Durante toda la semana próxima, el sindicato confirmó que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se plegará a los distintos paros docentes que tuvieron lugar en todo el país durante los últimos dos meses. La medida se engloba en el reclamo del sector docente y los gremios que representan a los trabajadores por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

¿Quiénes no tendrán clases durante toda la próxima semana?

El sindicato docente local anunció un paro total en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que no se hará extensivo toda la última semana de mayo. Además, no solo aplicará para la UNR, sino para todos los colegios e institutos escolares que dependen de esta facultad.

Además, en el plenario que reunión a representantes de más de 30 universidades públicas del país, se decidió la medida en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y como exigencia al Gobierno nacional.

La razón principal de la protesta es la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. Los gremios explicaron que el último aumento fue del 1,7% en marzo, contra una inflación del 3,4%. Esto dejó el sueldo bruto de un docente con 10 años de antigüedad en $332.000. Según Conadu, los salarios reales cayeron un 34,2% bajo la gestión actual.

Paro docente de 72 horas: anunciaron la medida de fuerza y no habrá clases en esta provincia. Foto (Archivo)

Paro nacional docente: una medida que se extiende desde marzo

El paro nacional afecta a toda la comunidad universitaria del país. Los docentes convocan a estudiantes y trabajadores no docentes a unirse a las protestas callejeras que incluyen clases públicas, cese de actividades y otras formas de reclamo que vienen tomando lugar desde el inicio de clases.

El objetivo es mantener visible el conflicto en la sociedad. Al finalizar la huelga, Coad realizará un plenario nacional para analizar cómo seguir con el plan de lucha.

Las otras protestas de mayo

Esta huelga se aprobó tras el fuerte impacto de la marcha federal universitaria del pasado 12 de mayo. En esa fecha, miles de personas salieron a las calles para defender el presupuesto educativo.

Antes de esa movilización, los gremios ya habían realizado paros cortos de 24 y 48 horas en distintas provincias. De esta forma, este quinto mes del 2026 fue el que más medidas de este tipo vio tras las sucesivas convocatorias de CONADU y otros sindicatos durante marzo y abril.