La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que mantendrá sus puertas abiertas durante enero y febrero de 2026. La decisión busca responder a la crisis del sistema de cobertura en odontología y evitar el colapso habitual que se produce en marzo.

Según informaron autoridades de la institución, la atención clínica en odontología se realizará en tres turnos: mañana, tarde y noche. Para ello, se pondrán en funcionamiento 300 equipos odontológicos en simultáneo, lo que permitirá atender un volumen elevado de pacientes.

Más de 500 docentes y profesionales participarán en esta iniciativa. El objetivo es garantizar tratamientos de baja, mediana y alta complejidad, manteniendo los mismos valores que en enero de 2025.

Los aranceles no sufrirán modificaciones, lo que permitirá ofrecer un servicio accesible para la comunidad, sin comprometer la calidad de la atención.

¿Qué tratamientos estarán disponibles durante el verano?

La propuesta incluye una amplia gama de procedimientos odontológicos. Entre ellos se encuentran arreglos de caries, tratamientos de conducto y colocación de coronas, además de prótesis implantes y limpieza de sarro, entre otros.

También se realizarán extracciones de dientes retenidos y otros tratamientos complejos que suelen requerir derivaciones en el sistema privado.

UBA ODONTOLOGÍA

La Facultad destacó que la atención será integral, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos iniciados y atender nuevas consultas.

Este esfuerzo de la facultad busca descongestionar la demanda que se incrementa significativamente en marzo, cuando habitualmente se produce un colapso en la atención odontológica.

¿Cómo será el ingreso y la modalidad de atención?

La atención no requerirá turno previo. El ingreso de los pacientes se realizará exclusivamente por la guardia, desde donde serán derivados a una de las cinco clínicas que estarán operativas.

Cada clínica contará con equipos completos y profesionales capacitados para resolver casos de distinta complejidad. La distribución busca agilizar el flujo de pacientes y reducir los tiempos de espera.

Los turnos se organizarán en tres franjas horarias: mañana, tarde y noche, para garantizar cobertura durante todo el día.

Esta modalidad permitirá atender un volumen elevado de consultas, evitando que se acumulen para los meses posteriores.

Dentistas y equipamiento disponibles

Para llevar adelante esta iniciativa, la Facultad dispondrá de más de 500 docentes y profesionales. Estos especialistas cubrirán todas las áreas de la odontología clínica.

Se pondrán en funcionamiento 300 equipos odontológicos en simultáneo, lo que representa un despliegue inédito para la institución en temporada estival.

La decisión de mantener los aranceles sin cambios respecto a enero de 2025 responde a la necesidad de ofrecer un servicio accesible.

La Facultad remarcó que esta medida busca garantizar la atención de calidad sin generar costos adicionales para los pacientes.

La atención en la facultad de odontología continuará en enero y febrero para evitar el colapso de marzo

La apertura durante enero y febrero tiene como finalidad descongestionar el flujo de pacientes que se incrementa en marzo. Según la Facultad, este mes concentra la mayor demanda del año, lo que genera demoras y dificultades en la atención.

Con esta estrategia, se espera atender tanto a quienes necesitan iniciar tratamientos como a quienes deben completarlos.

La iniciativa también apunta a mitigar los efectos de la crisis en el sistema de cobertura odontológica.

La institución subrayó que la medida es excepcional y responde a la necesidad de garantizar el acceso a la salud bucal en un momento crítico para la población.