Diciembre llega con novedades para los monotributistas. Además del ajuste en la cuota mensual y los topes de facturación, también se actualizó el listado de obras sociales habilitadas para quienes tributan bajo el régimen simplificado.

Lista actualizada de obras sociales para monotributistas en diciembre

La última actualización incorporó a la Obra Social de la Prevención y la Salud y eliminó tres entidades: OSMISS, OSFATUN y OSVARA. El listado completo de obras sociales vigente al 29 de noviembre incluye:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

MET–Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

wutwhanfoto

¿Cómo darse de alta en una obra social siendo monotributista?

Para afiliarse a una obra social se debe presentar la siguiente documentación:

Último comprobante de pago del monotributo con el aporte de obra social.

DNI original y copia.

Formulario 184/F (constancia de alta).

Formulario 152 (credencial de pago).

Declaración jurada 300/97 en ANSES.

Se puede sumar familiares pagando un adicional y unificar aportes con el cónyuge si ambos están en la misma obra social. El cambio de obra social solo se permite una vez por año .

Frazao Studio Latino

Escalas vigentes del monotributo en diciembre

Estas son las escalas del monotributo vigentes en diciembre 2025, con sus topes de facturación y el valor actualizado de la cuota mensual.

Categoría A

Ingreso bruto : $ 8.992.597,87

Impuesto integrado : $ 4.182,60

Aporte previsional : $ 13.663,17

Obra social : $ 19.239,97

Total a pagar: $ 37.085,74

Categoría B

Ingreso bruto : $ 13.175.201,52

Impuesto integrado : $ 7.946,95

Aporte previsional : $ 15.029,49

Obra social : $ 19.239,97

Total a pagar: $ 42.216,41

Categoría C

Ingreso bruto : $ 18.473.166,15

Impuesto integrado : $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional : $ 16.532,44

Obra social : $ 19.239,97

Total a pagar: $ 49.435,58 en el caso de servicios y $ 48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Ingreso bruto : $ 22.934.610,05

Impuesto integrado : $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional : $ 18.185,68

Obra social : $ 22.864,90

Total a pagar: $ 63.357,80 en el caso de servicios y $ 61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Ingreso bruto : $ 26.977.793,60

Impuesto integrado : $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional : $ 20.004,25

Obra social : $ 27.884,02

Total a pagar: $ 89.714,31 en el caso de servicios y $ 81.070,26 para el comercio de bienes.

Confirmado por ARCA: esta categoría del Monotributo deberá pagar $ 100.000 en noviembre

Categoría F

Ingreso bruto : $ 33.809.379,57

Impuesto integrado : $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional : $ 22.004,67

Obra social : $ 32.066,63

Total a pagar: $ 112.906,59 en el caso de servicios y $ 97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Ingreso bruto : $ 40.431.835,35

Impuesto integrado : $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional : $ 30.806,54

Obra socia l: $ 34.576,19

Total a pagar: $ 172.457,38 en el caso de servicios y $ 118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Ingreso bruto : $ 61.344.853,64

Impuesto integrado : $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional : $ 43.129,16

Obra social : $ 41.547,19

Total a pagar: $ 391.400,62 en el caso de servicios y $ 238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Ingreso bruto : $ 68.664.410,05

Impuesto integrado : $ 609.963,03 (servicios) y $ 243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional : $ 60.380,82

Obra social : $ 51.306,61

Total a pagar: $ 721.650,46 en el caso de servicios y $ 355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Ingreso bruto : $ 78.632.948,76

Impuesto integrado : $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional : $ 84.533,15

Obra social : $ 57.580,51

Total a pagar: $ 874.069,29 en el caso de servicios y $ 434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K