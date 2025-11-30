En esta noticia
Diciembre llega con novedades para los monotributistas. Además del ajuste en la cuota mensual y los topes de facturación, también se actualizó el listado de obras sociales habilitadas para quienes tributan bajo el régimen simplificado.
Lista actualizada de obras sociales para monotributistas en diciembre
La última actualización incorporó a la Obra Social de la Prevención y la Salud y eliminó tres entidades: OSMISS, OSFATUN y OSVARA. El listado completo de obras sociales vigente al 29 de noviembre incluye:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social de la Prevención y la Salud
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Comisarios Navales
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- MET–Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral
- Administración Recursos para Salud S.A.
¿Cómo darse de alta en una obra social siendo monotributista?
Para afiliarse a una obra social se debe presentar la siguiente documentación:
- Último comprobante de pago del monotributo con el aporte de obra social.
- DNI original y copia.
- Formulario 184/F (constancia de alta).
- Formulario 152 (credencial de pago).
- Declaración jurada 300/97 en ANSES.
Se puede sumar familiares pagando un adicional y unificar aportes con el cónyuge si ambos están en la misma obra social. El cambio de obra social solo se permite una vez por año.
Escalas vigentes del monotributo en diciembre
Estas son las escalas del monotributo vigentes en diciembre 2025, con sus topes de facturación y el valor actualizado de la cuota mensual.
Categoría A
- Ingreso bruto: $ 8.992.597,87
- Impuesto integrado: $ 4.182,60
- Aporte previsional: $ 13.663,17
- Obra social: $ 19.239,97
- Total a pagar: $ 37.085,74
Categoría B
- Ingreso bruto: $ 13.175.201,52
- Impuesto integrado: $ 7.946,95
- Aporte previsional: $ 15.029,49
- Obra social: $ 19.239,97
- Total a pagar: $ 42.216,41
Categoría C
- Ingreso bruto: $ 18.473.166,15
- Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 16.532,44
- Obra social: $ 19.239,97
- Total a pagar: $ 49.435,58 en el caso de servicios y $ 48.320,22 para el comercio de bienes.
Categoría D
- Ingreso bruto: $ 22.934.610,05
- Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 18.185,68
- Obra social: $ 22.864,90
- Total a pagar: $ 63.357,80 en el caso de servicios y $ 61.824,18 para el comercio de bienes.
Categoría E
- Ingreso bruto: $ 26.977.793,60
- Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 20.004,25
- Obra social: $ 27.884,02
- Total a pagar: $ 89.714,31 en el caso de servicios y $ 81.070,26 para el comercio de bienes.
Categoría F
- Ingreso bruto: $ 33.809.379,57
- Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 22.004,67
- Obra social: $ 32.066,63
- Total a pagar: $ 112.906,59 en el caso de servicios y $ 97.291,54 para el comercio de bienes.
Categoría G
- Ingreso bruto: $ 40.431.835,35
- Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 30.806,54
- Obra social: $ 34.576,19
- Total a pagar: $ 172.457,38 en el caso de servicios y $ 118.920,05 para el comercio de bienes.
Categoría H
- Ingreso bruto: $ 61.344.853,64
- Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 43.129,16
- Obra social: $ 41.547,19
- Total a pagar: $ 391.400,62 en el caso de servicios y $ 238.038,48 para el comercio de bienes.
Categoría I
- Ingreso bruto: $ 68.664.410,05
- Impuesto integrado: $ 609.963,03 (servicios) y $ 243.985,21 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 60.380,82
- Obra social: $ 51.306,61
- Total a pagar: $ 721.650,46 en el caso de servicios y $ 355.672,64 para el comercio de bienes.
Categoría J
- Ingreso bruto: $ 78.632.948,76
- Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 84.533,15
- Obra social: $ 57.580,51
- Total a pagar: $ 874.069,29 en el caso de servicios y $ 434.895,92 para el comercio de bienes.
Categoría K
- Ingreso bruto: $ 94.805.682,90
- Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $118.346,41
- Obra social: $65.806,30
- Total a pagar: $ 1.208.890,60 en el caso de servicios y $ 525.732,01 para el comercio de bienes.