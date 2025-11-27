¿Aumenta el monotributo en diciembre? ARCA confirmó cuánto tendrá que pagar cada categoría Fuente: Archivo

A través del pago del Monotributo, las personas que se encuentran inscriptas en el Régimen Simplificado pueden acceder a una obra social y cubrir los aportes jubilatorios. En este aspecto, ARCA detalló cuánto le corresponderá pagar a cada categoría en el último mes del año.

Monotributo: cuánto deberá pagar cada categoría en diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuánto deberán pagar los trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo durante diciembre, según la categoría en la que se produjo el alta.

Categoría A:

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total: $ 37.085,74.

Categoría B:

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total: $ 42.216,41.

Categoría C:

Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 16.532,44

Obra social: $ 19.239,97

Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes.

Categoría D:

Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 18.185,68

Obra social: $ 22.864,90

Total: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes.

Categoría E:

Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 20.004,25

Obra social: $ 27.884,02

Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes

Categoría F:

Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 22.004,67

Obra social: $ 32.066,63

Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes.

Categoría G:

Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 30.806,54

Obra social: $ 34.576,19

Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes.

Categoría H:

Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 43.129,16

Obra social: $ 41.547,19

Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes.

Categoría I:

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes.

Categoría J:

Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 84.533,15

Obra social: $ 57.580,51

Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes

Categoría K:

Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 118.346,41

Obra social: $ 65.806,30

Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes.

Cuáles son los tipos de Monotributo que existen

Dentro del abanico que tiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero respecto del Monotributo, se encuentran diferentes tipos, los cuales poseen características diferentes.

Qué tipos de Monotributo existen