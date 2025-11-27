En esta noticia
A través del pago del Monotributo, las personas que se encuentran inscriptas en el Régimen Simplificado pueden acceder a una obra social y cubrir los aportes jubilatorios. En este aspecto, ARCA detalló cuánto le corresponderá pagar a cada categoría en el último mes del año.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuánto deberán pagar los trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo durante diciembre, según la categoría en la que se produjo el alta.
Categoría A:
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total: $ 37.085,74.
Categoría B:
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total: $ 42.216,41.
Categoría C:
- Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 16.532,44
- Obra social: $ 19.239,97
- Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes.
Categoría D:
- Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 18.185,68
- Obra social: $ 22.864,90
- Total: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes.
Categoría E:
- Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 20.004,25
- Obra social: $ 27.884,02
- Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes
Categoría F:
- Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 22.004,67
- Obra social: $ 32.066,63
- Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes.
Categoría G:
- Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 30.806,54
- Obra social: $ 34.576,19
- Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes.
Categoría H:
- Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 43.129,16
- Obra social: $ 41.547,19
- Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes.
Categoría I:
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $60.380,82
- Obra social: $51.306,61
- Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes.
Categoría J:
- Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 84.533,15
- Obra social: $ 57.580,51
- Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes
Categoría K:
- Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 118.346,41
- Obra social: $ 65.806,30
- Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes.
Cuáles son los tipos de Monotributo que existen
Dentro del abanico que tiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero respecto del Monotributo, se encuentran diferentes tipos, los cuales poseen características diferentes.
Qué tipos de Monotributo existen
- Como trabajador independiente: se encuentra destinado para quienes venden productos o prestan servicios por cuenta propia, con o sin empleados. Además, si se está realizando un trabajo en relación de dependencia, solo pagarás el componente impositivo porque a tu empleador le corresponde abonar los aportes jubilatorios y de obra social.
- Como miembro de una cooperativa: es para cooperativas registradas en ARCA, según los topes de ingresos anuales de cada persona registrada en este Monotributo.
- Como trabajador independiente promovido: destinado a quienes realizan una única actividad. Como trabajador independiente promovido se puede optar por pagar una obra social y elegir la más conveniente dentro de la Superintendencia de Servicios de Salud.