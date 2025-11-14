Confirmado por ARCA: los monotributistas podrán acceder solo a estas obras sociales en noviembre. Fuente: Archivo

Cuando una persona se inscribe en el monotributo, el pago mensual se divide en la derivación de aportes jubilatorios y la obra social.

Al momento de darse de alta en el Monotributo, se debe elegir una obra social de todas las que están habilitadas dentro del listado de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Todas las obras sociales del Monotributo en noviembre de 2025

Actualmente, las obras sociales a las que se puede acceder a través del monotributo son:

OSSACRA : Obra Social de la Asociación Civil ProSindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

OSPROTURA : Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

OSTCARA : Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

OSAMOC : Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

OSPETAX : Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OSPM : Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

OSPRESALUD : Obra Social de la Prevención y la Salud.

OSPBLCA : Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

OSOC : Obra Social de Operadores Cinematográficos.

OSCAMGLYP : Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

OSPEDICI : Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.

OSPIFSE : Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

OSMTT : Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

OSDEM : Obra Social de Músicos.

OSCN : Obra Social de Comisarios Navales.

OSTPBA : Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

OSPREN : Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

OSEPC : Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

OSAPM : Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

OSVVRA : Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

OSPIV : Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

OSTP : Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

OSPEONES : Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

OSVARA : Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

OSCRAIA : Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

OSOESTYLARA : Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

OSFYB : Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

SERVESALUD : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

OSMADIC : Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

OSIM : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

OSDEPYM : Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

OSMITA : Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

ASSPE : Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.

OSDO : Obra Social de Dirección OSDO.

OSDAAP : Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

MMC : Mutual Médica Concordia.

AMPES : Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias.

METCBA : MET-Córdoba S.A.

AMCI : Asociación Mutual del Control Integral.

ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.

Cómo afiliarse a una obra social en el monotributo

Luego de gestionar el alta del monotributo e indicar la categoría a la que se pertenecerá, se tiene que hacer la adhesión a una obra social.

El trámite, por su parte, se realiza en el mismo portal de ARCA y habrá que escoger una de las obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Una vez hecho esto, habrá que presentar la siguiente documentación: