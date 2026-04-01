El Gobierno de Javier Milei oficializó el pago de un bono extraordinario de $ 40.000 a miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales. El refuerzo económico tendrá, además, sumas adicionales de hasta $300.000, según el cargo jerárquico de los agentes. La medida quedó oficializada este miércoles mediante el decreto 216/2026 publicado en el Boletín Oficial, un día antes de la manifestación anunciada frente al edificio Centinela, en la sede central de Gendarmería, por “un salario digno”. El decreto que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger. Según los considerandos, se trata de ”una suma fija no remunerativa y no bonificable excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $ 40.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″. Esto significa que no genera aportes para jubilación ni se integra al sueldo básico El bono alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Gendarmería Nacional; al personal con estado policial en actividad y personal de alumnos de la Prefectura Naval; al personal en actividad de la Policía Federal; al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; al personal con estado penitenciario en actividad del Servicio Penintenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional. Además, el Gobierno otorgará “una suma fija, no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, y de percepción única por persona, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″. Los montos oscilan entre $ 100.000 y $ 300.000 según la jerarquía, siendo los grados más altos -como Comisario General y Comisario Mayor de la PFA- exceptuados de este beneficio. Para el personal operativo y subalterno, los valores se incrementan, alcanzando los $ 300.000 para agentes, cabos y sargentos. La misma lógica se aplica para el resto de las fuerzas, con montos equivalentes según el grado funcional. Las sumas quedan del siguiente modo: