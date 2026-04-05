La industria automotriz y de maquinaria pesada atraviesa un momento de transformación impulsado por nuevas tecnologías. En ese escenario, la compañía francesa Michelin desarrolló un sistema que podría cambiar la forma en que funcionan las ruedas: una estructura sin aire que elimina uno de los problemas más comunes del transporte. Se trata del Michelin Tweel, un concepto que integra en una sola pieza elementos que tradicionalmente estaban separados, como la cámara, la presión interna, la carcasa y la llanta. A diferencia de los modelos convencionales, el diseño del Michelin Tweel no se parece al de un neumático tradicional. La estructura incluye tres componentes principales: Estos radios actúan como un sistema de absorción de impactos y soportan el peso del vehículo. Gracias a esa arquitectura, la rueda puede deformarse de manera controlada sin necesidad de presión interna. Según la compañía, esta característica permite algo clave: la rueda no puede pincharse, ya que no depende del aire para funcionar. Uno de los mayores beneficios del sistema es la eliminación de dos inconvenientes habituales: los pinchazos y la pérdida gradual de presión. Para empresas que utilizan maquinaria o flotas en trabajos intensivos, esto implica menos interrupciones operativas y mayor previsibilidad en el mantenimiento. Desde Michelin destacan que esta tecnología puede aumentar la disponibilidad de los equipos, algo especialmente valioso en entornos de trabajo complejos o con terrenos agresivos. Otro de los puntos fuertes del sistema es su durabilidad. La banda de rodadura del Tweel puede durar entre el doble y el triple que la de un neumático convencional. Además, en muchos casos esa banda puede reemplazarse por separado, lo que reduce costos y facilita el mantenimiento sin tener que cambiar toda la rueda. El diseño de radios progresivos también mejora la estabilidad y la tracción en superficies irregulares, lo que favorece su desempeño en terrenos difíciles. Aunque la innovación genera expectativa, el sistema todavía no está pensado para autos que circulan a altas velocidades. Factores como las cargas laterales, el nivel de ruido y el comportamiento a velocidad de ruta limitan su uso actual a determinados vehículos, entre ellos: Para los automóviles convencionales, Michelin trabaja en otro desarrollo llamado Michelin UPTIS, que apunta a adaptar la tecnología sin aire a vehículos de uso cotidiano. Actualmente el Tweel ya se comercializa para aplicaciones específicas, especialmente en maquinaria que trabaja en terrenos exigentes. En esos casos, la reducción de intervenciones por pinchazos permite agilizar las tareas y mejorar la productividad.