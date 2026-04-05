El Gobierno nacional, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), oficializó el lanzamiento de los nuevos ejemplares del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Pasaporte. Esta actualización, enmarcada en las disposiciones 54/2026 y 55/2026, busca elevar los estándares de seguridad internacional y combatir el fraude documental mediante tecnología de última generación. El cambio no es solo estético, sino tecnológico. El nuevo documento está fabricado en policarbonato y cuenta con un chip sin contacto que almacena información biométrica. No de manera inmediata. Los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Sin embargo, existen casos específicos donde sí es obligatorio tramitar el nuevo modelo: El esquema tarifario del Renaper se mantiene dentro de los valores habituales, aunque varían según la urgencia del trámite. Para los casos de recién nacidos (primer ejemplar hasta los 6 meses) o trámites de rectificación por identidad de género, el documento sigue siendo sin cargo. En cuanto a los trámites pagos, el ejemplar común (ya sea por actualización de 5, 8 o 14 años, cambio de domicilio o robo) tiene un costo de $ 10.000. Si necesitás mayor celeridad, podés optar por el DNI Exprés (entrega en 96 horas hábiles) por $ 26.000, el DNI 24 horas por $ 41.000, o el servicio de DNI al instante en oficinas habilitadas por un valor de $ 57.000. Tramitar el documento es un proceso digital y presencial sencillo: