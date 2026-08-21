La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a avanzar con ejecuciones fiscales en plazos mucho más cortos, una situación que pone en alerta a los contribuyentes con obligaciones impagas.

Según trascendió, la vía judicial podría activarse a menos de una semana del vencimiento de la deuda. En caso de que esta posibilidad se concrete, una vez iniciada la ejecución fiscal, el contribuyente dispondría de solo cinco días para presentar las defensas correspondientes.

Hasta el momento, sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente.

ARCA puede iniciar la ejecución de la deuda y el plazo para reaccionar es cada vez más corto

La ejecución fiscal es el procedimiento que permite a ARCA reclamar judicialmente una deuda tributaria que considera exigible. Con el nuevo escenario planteado, el tiempo entre el vencimiento de la obligación y el inicio de las acciones puede ser considerablemente reducido.

Por este motivo, quienes tengan impuestos, aportes o cualquier otra obligación bajo la órbita del organismo público deberán controlar con atención su situación. Esperar demasiado puede complicar la estrategia de defensa, especialmente cuando los plazos judiciales ya comenzaron a correr.

ARCA acelera las ejecuciones fiscales: qué pasa con las deudas impagas y los 5 días para defenderse

Solo 5 días para defenderse: las 4 opciones que pueden analizar los contribuyentes

Una vez notificado el proceso de ejecución fiscal, el contribuyente cuenta con cinco días para presentar su defensa. Entre las principales alternativas que pueden plantearse se encuentran:

Demostrar que la deuda ya fue pagada.

Acreditar una espera o acuerdo vigente que suspenda la exigibilidad del pago.

Cuestionar la prescripción de la deuda, si corresponde por el paso del tiempo.

Plantear la inhabilidad del título, cuando existan problemas que afecten la validez o exigibilidad de la deuda reclamada.

La estrategia dependerá de cada caso concreto y de la documentación disponible . Por eso, ante una intimación o una ejecución fiscal, resulta fundamental revisar el expediente y la situación tributaria de inmediato.

Pagar antes de la demanda puede evitar nuevos costos y una complicación judicial

Otro de los puntos clave tiene que ver con el momento en el que se regulariza la deuda. Si el contribuyente realiza el pago total antes de que se presente la demanda judicial, puede evitar los costos adicionales asociados al proceso.

Una vez que la ejecución ya fue iniciada, la situación puede implicar nuevas erogaciones y una defensa dentro de plazos muy breves .

La recomendación, entonces, es no dejar vencer las notificaciones ni esperar hasta último momento: con solo cinco días para responder, la cuenta regresiva puede jugar en contra de quienes no actúen a tiempo.