Tercera Guerra Mundial | Estos serían los iniciales países latinoamericanos en ser derrotados, según ChatGPT.

Un frente de tormentas, lluvias y nubes negras avanza a toda velocidad: estas serán las zonas afectadas

El tema de la Tercera Guerra Mundial ha resurgido en el ámbito del debate público, especialmente ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China.

Los recientes movimientos geopolíticos, la formación de nuevas alianzas militares y la proliferación de armamento avanzado suscitan inquietud a nivel global.

En este marco, se plantea la interrogante: ¿qué países latinoamericanos serían los primeros en verse afectados si el conflicto llegara a intensificarse?

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por Inteligencia Artificial, diversas naciones del continente se hallan en una situación de vulnerabilidad, debido a su proximidad con potencias aliadas, su infraestructura militar, su capacidad económica o su importancia política en la región.

Guerra Mundial III: países latinoamericanos más vulnerables al conflicto global

El estudio sugiere que, en un contexto de conflicto bélico a gran escala, las naciones latinoamericanas que se verían más afectadas serían aquellas que mantienen alianzas estratégicas con potencias involucradas o que poseen recursos naturales y logísticos clave.

A continuación, se presentan los principales territorios que estarían en la línea de fuego según la Inteligencia Artificial:

El fantasma de la Tercera Guerra Mundial y su impacto en Latinoamérica ante tensiones globales (foto: archivo).

Colombia, socio estratégico de Estados Unidos en Sudamérica

Bogotá, en su calidad de capital política y centro militar del país, se posiciona como uno de los lugares más vulnerables. Su localización en el centro del continente la establece como un corredor geopolítico significativo para las potencias.

Colombia sería uno de los primeros países latinoamericanos en verse afectado. Su alianza histórica con Estados Unidos y su rol como socio estratégico en la región la convierten en un posible objetivo de ataques en caso de represalias.

Venezuela como nexo estratégico entre Rusia e Irán

Caracas se convierte en un objetivo prioritario debido a su enorme reserva petrolera y la presencia de cooperación militar extranjera. Venezuela figura entre las naciones más expuestas por su relación directa con Rusia e Irán, dos de los actores centrales en el conflicto global.

En caso de un enfrentamiento, la caída de Venezuela afectaría el suministro energético de toda América Latina y alteraría el equilibrio político de la región.

México y su relación estratégica con Estados Unidos

La proximidad de México como vecino inmediato de Estados Unidos lo sitúa en un contexto complicado. La Ciudad de México, centro político y económico del país, podría ser susceptible ante un conflicto transfronterizo o ataques destinados a desestabilizar a su aliado del norte.

Asimismo, su cercanía a las bases militares estadounidenses en el sur de EE.UU. eleva su nivel de riesgo en una guerra de gran escala.

Brasil, como la principal potencia de Sudamérica, desempeñaría un papel crucial en cualquier conflicto bélico a nivel global. Su capacidad financiera y su vasta extensión territorial lo posicionan tanto como una fortaleza como en un blanco estratégico.

São Paulo, como núcleo económico y financiero, podría ser uno de los primeros objetivos para desestabilizar los mercados. Río de Janeiro, debido a su importancia militar y simbólica, también se encuentra entre las ciudades más expuestas.