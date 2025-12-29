Rusia y China dieron un paso sin precedentes en el escenario geopolítico global al coordinar y combinar operaciones navales conjuntas, un hecho histórico que marca un nuevo nivel de cooperación militar entre ambas potencias. La maniobra encendió alarmas en Occidente y reconfigura el equilibrio estratégico en mares clave del planeta.

Se confirma la alianza más temida y poderosa del mundo

Por primera vez, las armadas de Rusia y China realizaron ejercicios integrados de gran escala, compartiendo mando operativo, logística y despliegue táctico. Esta coordinación va más allá de entrenamientos simbólicos, sino que demuestra interoperabilidad real, capacidad de actuar juntas y voluntad política de proyectar poder naval de forma coordinada.

Las operaciones conjuntas se desarrollan en rutas marítimas sensibles y áreas de alto valor geoestratégico. Moscú y Pekín buscan demostrar que pueden coordinarse lejos de sus costas, proteger intereses comunes y responder de manera conjunta ante presiones externas.

China y Rusia operan de manera conjunta en los mares. Fuente: Archivo.

¿La alianza rompe directamente con el orden mundial?

La combinación de flotas amplifica el alcance global de ambas naciones. Rusia aporta experiencia naval y presencia en zonas estratégicas; China suma volumen, tecnología y una marina en rápida expansión. Juntas, equilibran la superioridad marítima tradicional de Estados Unidos y sus aliados, obligando a recalibrar estrategias de disuasión.

Sin anunciar un pacto formal, ambas superpotencias muestran que pueden operar juntas en el mar, alterando el equilibrio naval global y abriendo una nueva etapa en la competencia entre grandes potencias.