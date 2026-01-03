El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este sábado reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela y activar un plan de atención humanitaria ante una eventual llegada masiva de refugiados, tras los ataques de Estados Unidos contra Caracas y otras ciudades venezolanas y la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según informaron fuentes oficiales.

La decisión fue adoptada luego de un consejo de seguridad extraordinario que Petro encabezó durante la madrugada, mientras se conocían reportes de explosiones y actividad aérea inusual en territorio venezolano, hechos que el propio Maduro atribuyó a una “gravísima agresión militar” estadounidense.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, señaló Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este sábado reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela y activar un plan de atención humanitaria ante una eventual llegada masiva de refugiados. Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

Alerta por el ELN y grupos armados

En paralelo, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, anunció la activación de un plan especial para prevenir posibles atentados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de otros grupos armados ilegales que operan en la extensa frontera binacional.

“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN u otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, afirmó el funcionario.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2219 kilómetros, donde el ELN mantiene una fuerte presencia. Esta guerrilla, incluida por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, es acusada por el propio Petro de haberse transformado en una estructura narcotraficante de alcance transnacional.

Tensión regional y antecedentes recientes

Desde hace meses, el ELN viene denunciando lo que considera “acciones intervencionistas” de Estados Unidos, en referencia al despliegue militar de Washington en el mar Caribe y el Pacífico, cerca de las costas venezolanas y colombianas. A mediados de diciembre pasado, el grupo realizó un paro armado de 72 horas en distintas regiones de Colombia, con ataques y bloqueos, en protesta contra lo que llamó una “nueva fase del plan neocolonial” del presidente estadounidense Donald Trump.

En ese contexto, Sánchez Suárez remarcó que “las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”.

Refuerzo de seguridad y atención migratoria

El ministro de Defensa también informó que en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, se activó un puesto de mando unificado y un plan de frontera para atender a la población migrante y brindar asistencia humanitaria ante un eventual aumento del flujo de refugiados venezolanos.

Además, se dispuso el refuerzo de la seguridad en las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, con el objetivo de garantizar su protección frente al nuevo escenario de tensión regional.

En un comunicado oficial, el Gobierno colombiano expresó su “profunda preocupación” por la escalada militar en Venezuela y advirtió sobre los riesgos de una mayor desestabilización en la región.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, señaló Petro.

Con información de EFE.