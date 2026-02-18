El Gobierno provincial de La Pampa lleva adelante una gran inversión en infraestructura para mejorar la circulación, la seguridad vial y la integración urbana de Santa Rosa. En el marco de un plan integral, una de las obras más importantes se realiza en el corredor Juana Azurduy, uno de los puntos claves de la ciudad en materia de tránsito vehicular. Esta semana se dio a conocer el avance de la obra que impulsa el Gobierno provincial de La Pampa para mejorar la conexión terrestre. El trabajo, que lleva un avance significativo, comprende los siete kilómetros entre los corredores Juana Azurduy, Felice y Stieben. La pavimentación es de la calle Felice hasta la avenida Uruguay, donde se construye una rotonda que funcionará como nuevo acceso al Parque Recreativo Don Tomás. Esta gran inversión supera los 23.000 millones de pesos y servirá para descongestionar la avenida Perón y para generar una conexión estratégica de norte a sur en la zona oeste de Santa Rosa. Además, integrará el corredor Stieben y facilitará el acceso al Hospital René Favaloro. Se trata de una obra de 1.700 metros de extensión y la pavimentación de 24.000 metros cuadrados. De igual manera la obra obra contempla señalización horizontal y vertical, e iluminación. En este marco, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, dialogó con Agencia Provincial de Noticias y manifestó: “Esta rotonda no es solo una mejora vial, es una obra pensada para cuidar a las personas. Ordena el tránsito, mejora la seguridad y jerarquiza un acceso que es emblemático para Macachín”. Asimismo, indicó: “Cada obra que ejecutamos tiene un sentido social muy claro. La infraestructura vial bien planificada reduce accidentes, integra a las localidades y genera condiciones más seguras para quienes viven y transitan en cada punto de la provincia”. Por último, se refirió a las decisiones alrededor de la obra pública. “La presencia de la obra pública en toda la provincia es una decisión política. Significa estar en cada pueblo, escuchar las necesidades y dar respuestas concretas con infraestructura que mejora la calidad de vida”, concluyó. En resumen, el corredor será un acceso alternativo y para los vecinos de Santa Rosa, y las localidades que mantienen un vínculo productivo, social y laboral con la capital pampeana. Cabe destacar que hasta el momento el Gobierno provincial no brindó precisiones de su estreno; sin embargo, se espera que en los próximos meses ya haya novedades al respecto y los vehículos puedan circular por la zona.