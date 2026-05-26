Adrián, Daniel y Darío Werthein. Estiman que el Grupo comenzará a brindar internet satelital antes del primer semestre de 2025.

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En esta noticia Los últimos movimientos de Werthein

El holding Waiken ILW, del grupo Werthein, avanzó con la compra total de TyC Sports, en una operación que le permitió quedarse con el 50% que todavía estaba en manos de Clarín y tomar el control de una de las señales deportivas más importantes de la Argentina.

La transacción fue informada este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Grupo Clarín detalló que Inversora de Eventos S.A. aceptó la oferta presentada por Kindra International Limited, controlante de Torneos y Competencias, para transferir sus participaciones accionarias en Tele Red Imagen S.A. y Carburando S.A.U.

Según informó la compañía, la operación fue por u$s 25 millones.

Hasta ahora, TyC Sports estaba controlada en partes iguales entre Torneos -sociedad en la que DirecTV tiene participación- y el Grupo Clarín. Con esta operación, la señal pasa a quedar completamente bajo la órbita de Waiken.

En el comunicado, la empresa aseguró que la integración busca “afianzar su posicionamiento en el país y la región” y destacó que el objetivo es fortalecer su estructura de entretenimiento deportivo con “estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento”.

Se da, también, en la previa de la Copa del Mundo. DirecTV tiene los derechos para transmitir todos los partidos, en tanto que TyC Sports no contaba con ese activo, algo clave para una señal deportiva.

Con esta incorporación, el grupo amplía una estructura regional donde ya opera DirecTV, DSports, DGO y Sky Brasil.

Los últimos movimientos de Werthein

Waiken ILW fue lanzada en noviembre de 2025 para gestionar los activos de medios, tecnología y conectividad del grupo Werthein en América latina. El holding reúne telecomunicaciones, distribución y contenidos en una misma plataforma regional.

El grupo ya tiene presencia en televisión paga, streaming, conectividad, contenidos deportivos, software e inteligencia artificial. Dentro de esa estructura controla DirecTV Latin America y Sky Brasil en TV paga; DGO y Sky+ en streaming; DSports, DNews, DShow, DFight y DSports Radio en generación y distribución de contenidos; además de empresas vinculadas al mercado deportivo como Torneos, WIN y 1190 Sports.

La estructura también integra desarrollos tecnológicos como Zaaz en fibra óptica, Amazon LEO en internet satelital, Overlabs en software e Illumia en inteligencia artificial aplicada a atención al cliente. A eso se suman alianzas con compañías como Amazon, Google, IBM, Oracle, Lenovo y HPE.

El crecimiento regional se aceleró durante el último año. En marzo, Waiken avanzó con el lanzamiento de servicios móviles en Brasil, en una jugada que implicó una inversión de u$s 200 millones y marcó su ingreso al mercado de telefonía en el mayor país de América latina.

La compañía opera bajo el modelo MVNO (operador móvil virtual), un esquema que le permite ofrecer telefonía sin red propia y acelerar su llegada a un escenario altamente competitivo.

En Brasil, el grupo ya controla Sky, uno de los principales jugadores de TV paga del país, y viene expandiendo su estructura de conectividad. En ese esquema, el móvil aparece como una herramienta para completar su oferta de telecomunicaciones y aumentar el ingreso por cliente sobre una base ya consolidada.

La estrategia del grupo apunta a desarrollar nuevas líneas sobre activos ya existentes. En ese modelo, los contenidos deportivos aparecen como uno de los activos más valiosos para captar audiencias, distribución y publicidad.

En paralelo, Waiken ILW anunció un plan de inversión de u$s 450 millones entre 2026 y 2031 para expandir sus operaciones en América latina, con foco en infraestructura, conectividad, TV paga, streaming y contenidos.