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En un nuevo movimiento de reorganización interna tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, el funcionario definió delegar en su vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, la facultad de gestionar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN).

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 64/2026, firmada por el propio Santilli, y publicada este martes en el Boletín Oficial.

El fondo, creado por el artículo 3° de la Ley 23.548, de Coparticipación Federal, es clave ya que aporta recursos a las provincias en casos de emergencias o desequilibrios financieros.

Hasta la sanción del Decreto 571/2026, la administración presupuestaria del fondo correspondía de forma directa al Ministerio del Interior, el cual manejó Santilli hasta su incorporación a la Jefatura de Gabinete como secretaría.

El mismo decreto estableció que el jefe de Gabinete sería asistido por dos nuevas figuras: un vicejefe de Gabinete y un vicejefe de Gabinete del Interior. La norma habilitó a delegar en ellos las facultades vinculadas con sus respectivas áreas de competencia.

En sus considerandos, la Resolución 64/2026 explica que la delegación del fondo busca garantizar legalidad, eficacia, celeridad y economía en el procedimiento administrativo. El texto agrega el criterio de sencillez entre los principios que motivaron la decisión.

Javier Milei y Diego Santilli en su jura como jefe de Gabinete (Prensa Presidencia)

Quién es Gustavo Coria

Gustavo Coria es el nuevo vicejefe de Gabinete del Interior de la mano de Diego Santilli, con quien mantiene una relación de larga confianza política.

Previamente se había desempeñado como viceministro del Interior, cargo que ocupó tras el desembarco de Santilli en esa cartera.

Coria integró anteriormente el Gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta lo designó ministro de Seguridad y Justicia en reemplazo de Eugenio Burzaco, en el tramo final de su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su trayectoria también incluye el paso por la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), donde estuvo al frente entre 2016 y 2018. Desde ese cargo, construyó vínculos con intendentes del conurbano bonaerense de distintos espacios políticos.

Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, egresado en 1991, y realizó estudios de Defensa Nacional. Nació en General Levalle, provincia de Córdoba, y egresó del Liceo Militar General Paz en 1986.