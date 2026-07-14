Qué significa la señal de tránsito de dos flechas negras sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: IA

Las señales de tránsito preventivas cumplen un papel fundamental para anticipar cambios en la circulación y permitir que los conductores reaccionen con tiempo.

Aunque muchas personas las ven a diario, no siempre conocen el verdadero significado de cada una, lo que puede generar maniobras peligrosas o confusión al volante.

Una de las más importantes es la señal que muestra dos flechas negras en sentidos opuestos sobre un fondo amarillo, un cartel que advierte sobre una modificación temporal en la circulación y que forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme contemplado por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Qué significa la señal de dos flechas negras sobre fondo amarillo

La señal identificada como P.23 indica el inicio de una doble circulación transitoria sobre una misma calzada. Es decir, alerta que, a partir de ese punto, comenzarán a circular vehículos en ambos sentidos por el mismo sector de la vía .

Qué significa la señal de tránsito de dos flechas negras sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: IA

Este cartel pertenece al grupo de las señales preventivas, por lo que su función no es imponer una obligación o prohibición, sino advertir al conductor para que adapte su forma de manejar antes de ingresar al tramo señalizado.

La particularidad de esta situación es que la circulación en ambos sentidos se desarrolla sin reducir el ancho de la mano propia, aunque exige una mayor atención debido a la presencia de vehículos que avanzan de frente.

Qué debe hacer el conductor cuando aparece esta señal

Al observar esta señal, lo recomendable es disminuir la velocidad y prepararse para compartir la calzada con vehículos que circulan en sentido contrario. Anticiparse a este cambio permite reducir considerablemente el riesgo de accidentes.

Además de moderar la marcha, conviene mantener una conducción más cautelosa, respetar el carril correspondiente y evitar cualquier maniobra que pueda comprometer la seguridad del tránsito.

Los especialistas aconsejan:

Reducir la velocidad antes de ingresar al tramo.

Permanecer siempre dentro del carril correspondiente.

Evitar adelantamientos.

Mantener una distancia prudente con el resto de los vehículos.

Estar atento a la señalización complementaria y a las condiciones del camino.

Por qué pertenece al grupo de las señales preventivas

En Argentina, las señales de tránsito se clasifican según la función que cumplen para facilitar su interpretación por parte de los conductores.

Qué significa la señal de tránsito de dos flechas negras sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: IA

Las señales preventivas utilizan el color amarillo porque buscan alertar sobre cambios en las condiciones de circulación o posibles riesgos que aparecerán más adelante en el recorrido.

A diferencia de las señales reglamentarias, que establecen obligaciones o restricciones, las preventivas brindan tiempo para que el conductor adapte su conducción antes de llegar al lugar señalado.

Por qué es importante conocer esta señal

La señal de inicio de doble circulación suele instalarse en sectores donde el tránsito cambia temporalmente de configuración, como desvíos, obras viales o tramos específicos de rutas y caminos.

Reconocerla permite anticipar la presencia de vehículos que circulan en sentido contrario y tomar decisiones más seguras al volante, disminuyendo la posibilidad de choques frontales o maniobras riesgosas.

Por eso, cuando aparezcan las dos flechas negras sobre un fondo amarillo, es fundamental disminuir la velocidad, prestar mayor atención al entorno y continuar la marcha con precaución hasta superar el tramo donde la circulación se desarrolla en ambos sentidos.