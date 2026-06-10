Del 11 al 27 de junio, la Ciudad invita a disfrutar del Buenos Aires Fan Fest. Foto: Instagram @buenosairesturismo.

El Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en las calles y, para quienes quieran alentar a la Selección Argentina fuera de casa, distintas ciudades prepararon Fan Zones con pantallas gigantes, propuestas gastronómicas y actividades especiales. Desde Buenos Aires hasta las Cataratas del Iguazú, pasando por Paraná, hay opciones para vivir cada partido en un ambiente único.

Espacios gratuitos, hoteles de lujo y puntos de encuentro para amigos y familias forman parte de la agenda mundialista de junio y julio. Estos son algunos de los mejores lugares para seguir a la Scaloneta.

Buenos Aires: un Fan Fest gratuito con pantalla gigante y patio gastronómico

La Ciudad de Buenos Aires volverá a tener su propio espacio para vivir el Mundial con el Buenos Aires Fan Fest 2026, una propuesta abierta al público que funcionará del 11 al 27 de junio.

El evento se desarrollará en Plaza Seeber, en Palermo, con entrada libre y gratuita , y ofrecerá mucho más que la transmisión de los partidos.

Qué habrá en el Buenos Aires Fan Fest

Pantalla gigante para seguir los encuentros.

Patio gastronómico.

Paseo de camisetas.

Shows y artistas itinerantes.

Actividades para toda la familia.

Espacios para alentar a la Selección junto a miles de hinchas.

La propuesta busca convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar del Mundial en la Ciudad.

Recoleta: una experiencia premium para ver los partidos en Casa Lucia

Para quienes prefieran una alternativa más exclusiva, Casa Lucia, Member of Meliá Collection, lanzó “Palco VIP: El Mundial, en privado”, una propuesta disponible durante toda la competencia.

Ubicado en el corazón de Recoleta, el hotel ofrece salones privados para disfrutar cada encuentro con una experiencia personalizada.

La experiencia incluye:

Salón privado con pantalla exclusiva.

Dos bebidas alcohólicas por persona.

Soft drinks ilimitados.

Tres bocados calientes.

Dos opciones dulces.

Tabla de quesos y charcuterie para compartir.

Atención personalizada.

La propuesta está pensada para grupos de amigos, familias y reuniones corporativas y requiere reserva previa.

El fútbol vuelve a convertirse en protagonista y Meliá Hotels International acompaña este momento con propuestas especialmente diseñadas para quienes buscan disfrutar cada encuentro en escenarios únicos. Foto: cortesía.

Para información y reservas: reservas.casalucia@melia.com / +54 9 11 4081-8522

Iguazú: un Fan Zone frente a uno de los paisajes más impactantes del mundo

El Gran Meliá Iguazú apostará por una de las experiencias más originales del Mundial 2026. Durante junio y julio, el hotel inaugurará un exclusivo Fan Zone para que huéspedes y visitantes puedan seguir todos los encuentros del torneo.

El espacio estará rodeado por el entorno natural del Parque Nacional Iguazú y combinará fútbol, gastronomía y vistas privilegiadas a las Cataratas.

Qué tendrá el Fan Zone de Iguazú

Dos pantallas gigantes.

Sonido de alta calidad.

Propuesta gastronómica especial.

Transmisión oficial de todos los partidos.

Acceso para huéspedes y público externo.

La iniciativa busca convertir al hotel en un punto de encuentro para quienes quieran disfrutar del Mundial en un escenario diferente, con el marco natural de una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Paraná tendrá un Fan Zone para seguir a la Selección Argentina

La capital entrerriana también se suma a la fiebre mundialista con La Esquina de la Selección, un Fan Zone que funcionará en las inmediaciones del Shopping La Paz.

El espacio contará con una pantalla gigante instalada sobre calle Chile, en el tramo peatonal de Venezuela, y estará acompañado por actividades especiales y una amplia oferta gastronómica.

Qué ofrecerá el Fan Zone de Paraná

Pantalla gigante de 18 metros cuadrados.

Sillas y mesas para el público.

Food trucks y paseo gastronómico.

Actividades previas a los partidos.

Espacios de encuentro para amigos y familias.

Durante la fase de grupos se transmitirán los partidos de Argentina frente a Argelia, Austria y Jordania, con actividades especiales en cada jornada.

Según los organizadores, el objetivo es que el espacio sea mucho más que una transmisión deportiva y se transforme en un punto de encuentro para toda la comunidad.

Paraná contará con un Fan Zone denominada La Esquina de la Selección, que se montará en las inmediaciones del Shopping La Paz.

Mundial 2026: opciones para todos los gustos

Ya sea en una plaza con entrada gratuita, en una Fan Zone con food trucks o en un hotel de lujo, el Mundial 2026 tendrá múltiples espacios para acompañar a la Selección Argentina.

Entre las principales propuestas se destacan:

Buenos Aires Fan Fest en Plaza Seeber.

Palco VIP de Casa Lucia en Recoleta.

La Esquina de la Selección en Paraná.

El exclusivo Fan Zone del Gran Meliá Iguazú.