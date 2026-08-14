Las lluvias y la recuperación de los embalses han dado un respiro a México tras años de presión hídrica, pero no resuelven problemas estructurales como el elevado consumo agrícola, las dificultades para aprovechar el agua pluvial y la necesidad de modernizar la gestión del recurso, advirtieron este jueves expertos y autoridades.

Especialistas, académicos y representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) coincidieron durante un encuentro en Ciudad de México en que el país necesita inversiones de largo plazo y nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA), para hacer más eficiente el uso del agua.

“Las empresas deben ahorrar agua y para eso es indispensable el uso de la tecnología”, afirmó Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien pidió evitar soluciones coyunturales y apostar por estrategias de largo plazo.

Se aproxima el diluvio del año con 72 horas de lluvias intensas, ráfagas de viento, y tormenta de granizo: las zonas más afectadas. Conagua

El desafía está acá: “el sector agrícola concentra el 76 % del agua utilizada en México”

El desafío es especialmente relevante en el campo. Según datos presentados por Conagua, el sector agrícola concentra el 76 % del agua utilizada en México, frente al 15 % correspondiente al uso público-urbano y el 9 % de la industria.

Paola Félix Díaz, coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales y Asuntos Internacionales de Conagua, señaló que empresas como Heineken y Lala han suscrito acuerdos para ceder parte del agua concesionada que no utilizan y destinarla a zonas con mayores necesidades.

El objetivo, explicó, es “que pudiera priorizarse el dar agua a comunidades que no tenían”.

México debe aprovechar al máximo el agua residual y saber hacerlo

Félix Díaz sostuvo, sin embargo, que uno de los mayores desafíos continúa en la agricultura, un sector compuesto tanto por grandes productores como por pequeños agricultores, lo que dificulta avanzar de manera homogénea en la eficiencia hídrica.

El desafío de aprovechar la lluvia Las precipitaciones también evidencian otra de las paradojas hídricas del país: mientras algunas regiones enfrentan inundaciones, aprovechar esa agua continúa siendo un desafío.

Para el centro del país, la Ciudad de México continuará bajo condiciones de lluvia fuerte con acumulados de entre 25 y 50 milímetro. SMN

“Uno de los grandes retos de la captación de agua de lluvia es el almacenaje, y el otro es la mezcla del agua de lluvia con el drenaje, lo que hace que un agua que viene medianamente limpia ya requiera un tratamiento”, explicó a EFE Piedad Gómez, coordinadora de proyectos de Agua Capital, el Fondo de Agua de Ciudad de México.

Gómez consideró necesario incrementar la inversión tecnológica para mejorar la gestión del recurso y “hacer visibles los esfuerzos” desarrollados por organizaciones especializadas.

Los desafíos hídricos y las posibles soluciones tecnológicas serán discutidos del 1 al 3 de septiembre en Ciudad de México durante la décima edición de Aquatech, encuentro internacional que prevé reunir a más de 100 empresas y un millar de científicos y especialistas en agua.

Fuente: EFE