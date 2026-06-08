Un equipo de investigadores sostiene que el retorno se encuentra más próximo de lo que se había concebido previamente. (Fuente: representación creada con IA)

El anuncio ha despertado entusiasmo, pero también interrogantes en la comunidad internacional. La empresa estadounidense Colossal Biosciences ha difundido que, tras un prolongado periodo de investigación, ha obtenido avances significativos en manipulación genética para la posible recreación del dodo.

El dodo, ave que se extinguió hace más de tres siglos en la isla Mauricio, ha llegado a ser el símbolo máximo de la extinción. En la actualidad, un avance científico sin precedentes ofrece la posibilidad de que esta especie vuelva a habitar nuestro planeta.

Este proceso es intrincado, aprovechando el ADN recuperado de restos históricos y combinándolo con tecnologías de edición genómica de vanguardia.

El plan genético detrás del regreso del dodo

El plan contempla el uso de palomas de Nicobar, las parientes vivas más cercanas del dodo, como base para la edición genética. A partir de ellas, los científicos esperan introducir las características propias del ave extinta y devolverle la vida tras 300 años de ausencia.

Los investigadores confirmaron que el proyecto se encuentra en fase avanzada y que los primeros embriones podrían desarrollarse en los próximos años. “Hemos logrado ensamblar un genoma completo del dodo y estamos trabajando en células embrionarias”, aseguraron desde la empresa.

Avance científico abre la posibilidad de devolver la vida al dodo tras 300 años de extinción (foto: representación con IA).

El reto científico que transforma el mundo

El proceso no se encuentra libre de obstáculos. Es necesario llevar a cabo numerosas pruebas de laboratorio, simulaciones biológicas y un sistema de gestación controlada a fin de asegurar la viabilidad de los futuros ejemplares. Cada etapa conlleva el desafío de superar barreras que, hasta hace poco, se consideraban insalvables.

Los expertos subrayan que este desarrollo no únicamente persigue la resurrección de un animal extinguido, sino que también tiene el potencial de contribuir en la lucha contra la extinción. “El dodo es el paradigma de lo que la acción del ser humano puede eliminar, pero también de lo que la ciencia se esfuerza por recuperar", afirmaron los investigadores.

Avance científico podría permitir el regreso del dodo, símbolo de la extinción. (foto: Bryan en Wikimedia Commons).

Manipulación genética: cómo nos afectará y qué viene

La iniciativa es vista como un paso histórico en biotecnología. Los expertos subrayan que las técnicas utilizadas podrían implementarse para salvar a otras especies en peligro crítico, lo que representa el inicio de una nueva etapa en la conservación a nivel global.

Sin embargo, más allá del simbolismo, el regreso del dodo suscita interrogantes sobre el impacto en los ecosistemas que existen en la actualidad. Algunos especialistas expresan su preocupación de que una especie que ha desaparecido podría alterar el equilibrio de la fauna contemporánea.